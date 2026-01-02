شاهد.. اشتباكات داخل معسكر الخشعة في حضرموت

بثت قناة الجزيرة مشاهد مباشرة من محافظة حضرموت توثق استمرار الاشتباكات بين قوات درع الوطن الموالية للحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة في وادي حضرموت.

وأظهرت المشاهد دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة التي دارت فيها الاشتباكات، وسط دعوة أحد الأشخاص لمن معه إلى الثبات وعدم الاستسلام.

وأعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم الجمعة سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 في الخشعة، أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة بعد اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن جهته، أكد محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي أن القوات الحكومية اليمنية ممثلة في قوات درع الوطن تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء 37 في الخشعة، مشيرا إلى صور تم تداولها لعملية احراق دبابات وخروج بعض المقاتلين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح الشلفي أن المعسكر كان في قبضة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان قد هاجم مجموعة من المعسكرات والمناطق واستولى على مناطق في حضرموت شاسعة المساحة.

وتحدث الشلفي عن ضربات جوية وصاروخية نفذتها القوات الحكومية ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أكده شهود عيان.