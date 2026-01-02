شاهد.. احتراق مدرعات تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت

بثت الجزيرة مشاهد توثق احتراق مدرعات تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في معسكر الخشعة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد إطلاق الحكومة اليمنية عملية عسكرية لاستلام المعسكرات في المحافظة.

وتتزامن هذه المشاهد مع إعلان محافظ حضرموت سالم الخنبشي سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر اللواء 37 في الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة، وفق ما أورد التلفزيون اليمني الرسمي.

في المقابل، قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "مواقعنا العسكرية ستبقى تحت مسؤوليتنا ولن نسلم أيا منها".

وكانت وسائل إعلام تابعة لـ"الانتقالي" قد أفادت بأن الطيران السعودي شن اليوم الجمعة غارت على القوات الجنوبية الحكومية، في حين أكدت قوات درع الوطن بدورها أن سلاح الجو قصف تجمعات للمجلس الانتقالي في منطقة الخشعة بحضرموت.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق عملية "استلام المعسكرات" لتسلّم المواقع العسكرية سلميا من قوات الانتقالي، بعد تكليفه من قِبل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بتولي قيادة قوات درع الوطن في المحافظة.

وكان محافظ حضرموت قد شدد في كلمته اليوم أن العملية ليست "إعلان حرب أو تصعيدا، بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى".

ونفذت قوات "الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.