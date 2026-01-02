زيلينسكي يعين رئيس الاستخبارات كبيرا لموظفي الرئاسة

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف في منصب كبير موظفي ديوان الرئاسة، عقب استقالة أندري يرماك بعد فضيحة فساد قبل شهر.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تليغرام، إن أوكرانيا بحاجة الآن للتركيز أكثر على القضايا الأمنية وتطوير قوات الدفاع والأمن الأوكرانية والمسار الدبلوماسي للمفاوضات، وهي المجالات التي سوف تقع ضمن اختصاص مكتب الرئيس الذي سيقوده بودانوف.

وقاد بودانوف وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، المعروفة اختصارا بـ"جي يو آر"، منذ 2020 وخلال فترة ولايته نفذت الوكالة سلسلة من العمليات رفيعة المستوى داخل روسيا حيث استهدفت قدراتها العسكرية والطاقة.

وعزل زيلينسكي، يرماك كبير موظفي ديوان الرئاسة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما فتش مسؤولو مكافحة الفساد مقر يرماك في إطار تحقيق في قضية فساد مزعومة في قطاع الطاقة.

وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق أنه عرض منصب رئيس ديوان الرئاسة على بودانوف.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الضربات والهجمات في الحرب المستعرة منذ 4 سنوات تقريبا، وتوجه روسيا -التي تسيطر حاليا نحو 20% من مساحة أوكرانيا- ضربات على نحو شبه يومي لجارتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وخلّفت الحرب في أوكرانيا خسائر بشرية فادحة، ويُقدّر عدد القتلى العسكريين من الجانبين بمئات الآلاف.