حزن وحداد بسويسرا على ضحايا حريق "كرانس مونتانا"

تجمّع المئات مساء أمس الخميس في "كرانس-مونتانا" جنوب غربي سويسرا حدادا على ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة داخل منتجع للتزلج ليلة رأس السنة الجديدة، وأودى بحياة العشرات.

وأعلنت السلطات السويسرية أن 40 شخصا لقوا حتفهم، وأُصيب 115 آخرون، معظمهم بجروح خطيرة، جراء الحريق الذي لم تعلن أسبابه بعدُ، وسط ترجيحات باحتمال اندلاع حريق واسع النطاق أدى إلى انفجار.

وفي ساحة أمام موقع الحريق في منتجع التزلج بـ"كرانس-مونتانا"، وضع المشاركون الزهور وأضاؤوا الشموع، وسط أجواء من الهدوء والصمت بين الحضور، وأغلبهم أصدقاء أو أقارب ضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، أو أصيبوا بجروح بالغة.

وألقى المشاركون باقات من الزهور على طاولة وُضِعت مؤقتا عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحانة المنكوبة التي حجبت عن الأنظار بألواح بيضاء، وبعدما امتلأت الطاولة بالزهور والشموع، بدأت الجموع بوضع الشموع على الأرض المتجمدة بفعل الثلوج.

وما زالت أضواء عيد الميلاد تتلألأ في المدينة، لكن العديد من الحانات أغلقت أبوابها احتراما للضحايا، كما أُقيم قداس في كنيسة "مونتانا ستيشن" تكريما لمن فقدوا أرواحهم في الفاجعة.

ويقع منتجع "كرانس مونتانا" في قلب جبال الألب السويسرية جنوب غربي البلاد، على مسافة نحو 40 كيلومترا شمال جبل ماترهورن، أحد أشهر قمم الألب.