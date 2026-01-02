أخبار|سويسرا

حزن وحداد بسويسرا على ضحايا حريق "كرانس مونتانا"

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Mourners gather to leave flowers and candles at the scene after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
تأثر بالغ وحزن كبير خيّم على وجوه المشاركين بالتجمع (غيتي)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 10:39 (توقيت مكة)

تجمّع المئات مساء أمس الخميس في "كرانس-مونتانا" جنوب غربي سويسرا حدادا على ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة داخل منتجع للتزلج ليلة رأس السنة الجديدة، وأودى بحياة العشرات.

وأعلنت السلطات السويسرية أن 40 شخصا لقوا حتفهم، وأُصيب 115 آخرون، معظمهم بجروح خطيرة، جراء الحريق الذي لم تعلن أسبابه بعدُ، وسط ترجيحات باحتمال اندلاع حريق واسع النطاق أدى إلى انفجار.

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Mourners gather to leave flowers and candles at the scene after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
أجواء من الهدوء والصمت أطبقت على مكان التجمع (غيتي)

وفي ساحة أمام موقع الحريق في منتجع التزلج بـ"كرانس-مونتانا"، وضع المشاركون الزهور وأضاؤوا الشموع، وسط أجواء من الهدوء والصمت بين الحضور، وأغلبهم أصدقاء أو أقارب ضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، أو أصيبوا بجروح بالغة.

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Flowers, candles and notes are laid after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
المشاركون في التجمع وضعوا الزهور وأضاؤوا الشموع (غيتي)

وألقى المشاركون باقات من الزهور على طاولة وُضِعت مؤقتا عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحانة المنكوبة التي حجبت عن الأنظار بألواح بيضاء، وبعدما امتلأت الطاولة بالزهور والشموع، بدأت الجموع بوضع الشموع على الأرض المتجمدة بفعل الثلوج.

A woman reacts outside the "Le Constellation" bar, after a fire and explosion during a New Year’s Eve party where several people died and others were injured, according to Swiss police, in the upscale ski resort of Crans-Montana in southwestern Switzerland, January 1, 2026. REUTERS Stephanie Lecocq
الفاجعة خلفت حزنا كبيرا في قلوب أقارب وأصدقاء الضحايا (رويترز)

وما زالت أضواء عيد الميلاد تتلألأ في المدينة، لكن العديد من الحانات أغلقت أبوابها احتراما للضحايا، كما أُقيم قداس في كنيسة "مونتانا ستيشن" تكريما لمن فقدوا أرواحهم في الفاجعة.

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: A mass is held after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
قداس أُقيم في كنيسة "مونتانا ستيشن" تكريما لمن فقدوا أرواحهم في الفاجعة (غيتي)

ويقع منتجع "كرانس مونتانا" في قلب جبال الألب السويسرية جنوب غربي البلاد، على مسافة نحو 40 كيلومترا شمال جبل ماترهورن، أحد أشهر قمم الألب.

المصدر: وكالات

