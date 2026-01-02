توغل إسرائيلي في حوض اليرموك جنوبي سوريا

توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، باتجاه موقع عسكري مهجور بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا، كما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت الوكالة أن قوة للاحتلال مؤلفة من 4 عربات عسكرية رافقها نحو 20 عنصرا دخلت باتجاه "سرية جملة" وتمركزت في محيط الموقع قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة.

وتوغلت قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي هايلكس، الخميس، من نقطة العدنانية باتجاه قرية أم العظام قبل أن تتجه نحو قرية رويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدائية، وانتهاك اتفاق فضّ الاشتباك عام 1974 من خلال التوغّل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على الأهالي.

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في أراضٍ سورية، ولا سيما في ريف القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة وتمددت خارجها.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، وتشترط سوريا أولا عودة القوات الإسرائيلية إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حين أطاحت فصائل سورية بنظام بشار الأسد بعد 20 عاما بالحكم.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.