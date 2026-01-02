تنديد فلسطيني بقرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي

وصفت الخارجية الفلسطينية قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل بالتصعيد الخطير، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها "خطوة تهويدية خطيرة" تستهدف المسجد.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان مساء أمس الخميس إن هذه الخطوة "تعدٍ خطير على الوضع القانوني والتاريخي للحرم"، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات "فرض سيطرة واستدامة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي".

وأضافت أن "الاحتلال يعمل خارج أي إطار قانوني بمشاريعه التهويدية للضفة الغربية المحتلة، متجاهلا الحقوق الفلسطينية المشروعة والمواقف القانونية الدولية للجهات المختصة".

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان إن قرار الاحتلال يمثل "خطوة تهويدية خطيرة تستهدف من خلالها حكومة الاحتلال هوية المسجد والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل وحق شعبنا الفلسطيني والمسلمين فيه".

وأضافت أن هذا القرار يُعد "تحديا صارخا" لقرارات منظمة اليونسكو التي أدرجت المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية بالتحرك لوقف اعتداءات "حكومة الاحتلال الإرهابي"، والتصدي لمشاريع التهويد والسيطرة الخطيرة التي تواجه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن المجلس الأعلى للتخطيط صدّق على سحب صلاحيات البناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل.

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن الصلاحيات نُقلت من البلدية العربية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية بغرض تنفيذ مخطط بناء حول المسجد، وقالت إن المجلس صدّق على مخطط البناء المذكور فور سحب الصلاحيات.

ويدار الجانب الفني والخدماتي في المسجد الإبراهيمي تاريخيا من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).

وفي 1994 قسمت إسرائيل المسجد بنسبة 63% لليهود و37% للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، وفي الجزء الذي استولى عليه اليهود تقع غرفة الأذان.

ووفق ترتيبات إسرائيلية أحادية، يغلق المسجد أمام المسلمين 10 أيام سنويا خلال مناسبات يهودية، ويغلق أمام اليهود 10 أيام خلال مناسبات إسلامية، لكن منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتم الالتزام بفتحه أمام المسلمين في مناسباتهم.