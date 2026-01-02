تنديد أميركي بمناورات الصين وتايوان تحذر من "توسّعها المتزايد"

دعت واشنطن، أمس الخميس، بكين إلى وقف ضغوطها العسكرية بعد مناورات صينية في الأيام الأخيرة حول جزيرة تايوان، في حين جددت تايبيه عزمها على ‍تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة ما سمته "التوسّع الصيني المتزايد".

وفي بيان، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن "الأنشطة العسكرية الصينية وخطابها تجاه تايوان وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية تؤدي إلى تصعيد التوترات بدون داعٍ".

وتعليقا على المناورات التي حملت اسم "مهمة العدالة 2025″، أضاف المتحدث أن واشنطن تحث "بكين على ضبط النفس، ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان، والانخراط في حوار بنّاء".

وقال بيغوت إن "الولايات المتحدة تدعم السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان، وتعارض أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن بما في ذلك بالقوة أو الإكراه".

وأطلقت بكين عشرات الصواريخ صوب تايوان، كما نشرت العشرات من المقاتلات والسفن الحربية وسفن خفر السواحل هذا الأسبوع في مناورات حول الجزيرة، دانتها تايبيه ووصفتها بأنها "استفزازية للغاية".

موقف ترامب

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، بأنه غير قلق بشأن المناورات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية، متجاهلا على ما يبدو احتمال أن يوجّه نظيره شي جين بينغ أوامر بغزو تايوان.

وقال ترامب للصحفيين في إشارة إلى احتمالية الغزو: "لا أعتقد أنه سيقدم على ذلك". وتابع: "إنهم يجرون مناورات بحرية منذ 20 عاما في تلك المنطقة، الآن ينظر الناس إلى الأمر بشكل مختلف قليلا".

وجاء "عرض القوة الصيني" بعد موافقة إدارة ترامب على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار. وتلتزم الولايات المتحدة منذ عقود بضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها.

خطاب ورسائل

وفي تايبيه، قال رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، في خطاب بمناسبة العام الجديد من المكتب الرئاسي، إن المجتمع الدولي يراقب ⁠ليرى ما إذا كان الشعب التايواني لديه العزيمة للدفاع عن نفسه.

إعلان

وأضاف لاي: "بصفتي رئيسا، كان موقفي واضحا دائما وهو الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وتعزيز الدفاع الوطني"، مشيرا إلى أن الصين استهدفت قدرات تايوان ⁠القتالية المضافة حديثا واعتبرتها "خصما افتراضيا" في تدريباتها هذا الأسبوع.

وقال إن ذلك يدل على ضرورة زيادة المشتريات الدفاعية، وحث أحزاب المعارضة على دعم خطته لزيادة الإنفاق الدفاعي 40 مليار دولار، وهو اقتراح عالق حاليا إلى جانب قضايا أخرى في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتعليقا على خطاب لاي، قالت الصين إنه يحاول خداع التايوانيين ‌وتضليل الرأي العام الدولي، وقال متحدث باسم المكتب الصيني لشؤون تايوان إن "خطاب لاي تشينغ-ته حافل بالأكاذيب والتأكيدات المتهورة والعداء والخبث".