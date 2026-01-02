أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يفسر الكدمات على يده وينفي النوم أثناء المناسبات

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 06: U.S. President Donald Trump appears at an event on lowering drug prices in the Oval Office at the White House on November 06, 2025 in Washington, DC. Trump announced that his administration has reached agreements with drugmakers Eli Lilly and Novo Nordisk that would lower the price of some GLP-1 weight loss medications. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترامب ظهر نائما خلال أحد الاجتماعات بالبيت الأبيض لكنه أكد أنه كان يسترخي (الفرنسية)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 01:48 (توقيت مكة)

فسّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهور كدمات على يده بتناوله الأسبرين، ونفى أن يكون قد استسلم للنوم أثناء حضوره اجتماعات عامة، وذلك في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت الخميس.

ودافع ترامب (79 عاما)، خلال المقابلة، عن صحته، متراجعا عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إنه كان فحصا بالأشعة المقطعية.

وشدد الرئيس الأميركي على أن صحته "ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.

وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل، أو عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 02: U.S. President Donald Trump looks on during a meeting of his Cabinet in the Cabinet Room of the White House on December 02, 2025 in Washington, DC. A bipartisan Congressional investigation has begun regarding Secretary of War Pete Hegseth's role in ordering U.S. military strikes on small boats in the waters off Venezuela that have killed scores of people, which Hegseth said are intended "to stop lethal drugs, destroy narco-boats and kill the narco-terrorists who are poisoning the American people.” Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترامب عمل على تغطية كدمات يده أحيانا بضمادة (الفرنسية)

إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد سنة من الرئاسة في ولايته الثانية.

وظهرت على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.

وخلال المقابلة، أوضح أن الكدمات على يده ناتجة عن الأسبرين الذي يتناوله يوميا لتمييع الدم.

وفي بعض الأحيان، بدا واضحا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي الصحة في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنه نفى بشدة أي حديث عن استسلامه للنوم في مناسبات عامة، قائلا "لم أكن يوما من هواة النوم"، موضحا أيضا أن اللحظات التي يبدو فيها وكأنه يغفو، هي مجرد لحظات استرخاء، وفق تعبيره.

ولطالما وصف ترامب سلفه الديمقراطي جو بايدن بـ"النعسان"، مشككا بقدراته العقلية والجسدية. وغادر بايدن منصبه قبل عام عن عمر يناهز 82 عاما ليكون بذلك أكبر رئيس أميركي في التاريخ. لكن يتوقع أن يتجاوز ترامب هذه السن خلال ولايته الحالية.

المصدر: الفرنسية

