ترامب يفسر الكدمات على يده وينفي النوم أثناء المناسبات

فسّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهور كدمات على يده بتناوله الأسبرين، ونفى أن يكون قد استسلم للنوم أثناء حضوره اجتماعات عامة، وذلك في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت الخميس.

ودافع ترامب (79 عاما)، خلال المقابلة، عن صحته، متراجعا عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إنه كان فحصا بالأشعة المقطعية.

وشدد الرئيس الأميركي على أن صحته "ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.

وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل، أو عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.

إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد سنة من الرئاسة في ولايته الثانية.

وظهرت على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.

وخلال المقابلة، أوضح أن الكدمات على يده ناتجة عن الأسبرين الذي يتناوله يوميا لتمييع الدم.

وفي بعض الأحيان، بدا واضحا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي الصحة في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنه نفى بشدة أي حديث عن استسلامه للنوم في مناسبات عامة، قائلا "لم أكن يوما من هواة النوم"، موضحا أيضا أن اللحظات التي يبدو فيها وكأنه يغفو، هي مجرد لحظات استرخاء، وفق تعبيره.

ولطالما وصف ترامب سلفه الديمقراطي جو بايدن بـ"النعسان"، مشككا بقدراته العقلية والجسدية. وغادر بايدن منصبه قبل عام عن عمر يناهز 82 عاما ليكون بذلك أكبر رئيس أميركي في التاريخ. لكن يتوقع أن يتجاوز ترامب هذه السن خلال ولايته الحالية.