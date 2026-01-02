ترامب يتباهى بنجاحه باختبار القدرات الذهنية

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا، اليوم الجمعة، بصحته "الممتازة" وقدراته الذهنية، وذلك بعد يوم من نشر مقابلة دافع فيها ترامب البالغ 79 عاما، عن أهليته لتولي المنصب.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "أفاد أطباء البيت الأبيض للتو بأنني أتمتع بصحة ممتازة، وأنني اجتزت (أي أجبتُ بشكل صحيح على جميع الأسئلة المطروحة) للمرة الثالثة على التوالي، اختبار القدرات الذهنية، وهو أمر لم يكن أي رئيس أو نائب للرئيس سابقا مستعدا للخضوع له".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نشرت، الخميس، مقابلة مع ترامب، قال فيها إن سبب الكدمات على يده يعود إلى تناوله الأسبرين نافيا الاستسلام للنوم أثناء اجتماعات"، بحسب ما ظهر في لقطات متلفزة.

كما تراجع ترامب عن تصريحه السابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر/تشرين الأول قائلا "كان في الواقع فحصا بالأشعة المقطعية".

صورة البطل الخارق

ويركز ترامب على إبراز الحيوية والنشاط كجزء من صورته، سواء من خلال تفاعله المتكرّر مع الصحافيين أو منشوراته على وسائل التواصل، أو عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.

إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد انقضاء سنة من ولايته في البيت الأبيض، وهي الثانية بعد الأولى التي كانت بين عامي 2017-2021.

وكثيرا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من مستحضرات التجميل وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.

وفي بعض الأحيان، بدا واضحا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي قطاع الصحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصرح الرئيس الأميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن اللحظات التي يبدو فيها وكأنه يغفو، هي مجرد لحظات استرخاء، مضيفا "أغلق عيني فقط، هذا يريحني".

وفي منشوره، الجمعة، أضاف ترامب أنه يجب أن يُطلب من أي مرشح للرئاسة أو نائب الرئيس اجتياز اختبار إدراكي" قوي وذي مغزى ومثبت فعاليته". وكتب "لا يمكن أن يدير بلادنا العظيمة أشخاص أغبياء أو غير أكفاء".

وترامب (79 عاما) ثاني أكبر أميركي يتولى الرئاسة على الإطلاق بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، والذي انسحب من انتخابات عام 2024 بعد أداء وصف بالكارثي في مناظرة رئاسية وأثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وتراجعه الذهني الواضح.