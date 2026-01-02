بعد أدائه اليمين الدستورية.. ما أبرز التحديات التي تنتظر ممداني في نيويورك؟

يواجه عمدة مدينة نيويورك الجديد زهران ممداني، جملة من التحديات المعقدة عقب أدائه اليمين الدستورية، في مدينة تعد من الأكبر والأكثر تنوعا وتأثيرا على مستوى العالم.

فمدينة نيويورك، التي يقطنها نحو 8.5 ملايين نسمة، تعد من أهم المدن العالمية، كما تضم أكبر تجمع لليهود خارج إسرائيل، وتتمتع بتنوع ديمغرافي وثقافي واسع، إلى جانب ميزانية سنوية ضخمة تقترب من 100 مليار دولار، وهي ميزانية تفوق ميزانيات العديد من الدول.

وركز البرنامج الانتخابي لزهران ممداني بشكل أساسي على مخاطبة هموم سكان نيويورك المعيشية، حيث تضمن وعودا واضحة بخفض تكاليف الحياة، من بينها توفير حافلات نقل عام مجانية، والتدخل لمنع رفع إيجارات الوحدات السكنية الخاضعة لإشراف المدينة، إضافة إلى إطلاق برامج لدعم رعاية الأطفال، وإنشاء متاجر بقالة تشرف عليها البلدية وتقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

تنتظر التنفيذ

ويترقب سكان نيويورك تنفيذ هذه الوعود، إلا أن تحقيقها لن يكون مهمة سهلة، إذ إن تكلفة هذا البرنامج وحده قد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار إضافية فوق ميزانية المدينة، فضلا عن أن بعض هذه البنود يتطلب موافقات ليست من صلاحيات عمدة المدينة، مثل قرار جعل الحافلات العامة مجانية، والذي يقع ضمن صلاحيات حاكم الولاية وليس العمدة.

ويواجه ممداني هذه التحديات في ظل استمرار حملات التشويه والانتقادات التي بدأت منذ حملته الانتخابية وما زالت متواصلة حتى الآن، حيث تزامنت أجواء الاحتفال بتنصيبه مع تنظيم وقفات احتجاجية ضده، شارك فيها بالأساس مؤيدون لإسرائيل.

وترتبط هذه الاحتجاجات بمواقف ممداني السياسية، خاصة انتقاده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، ورفضه الإبادة الجماعية التي وقعت في غزة، وهو ما جعله في مواجهة خصوم متعددين.

تحديات

وتجدر الإشارة إلى أن زهران ممداني مقبل على مرحلة مليئة بالتحديات، في مواجهة أطراف ترفض برامجه ذات التوجه الاشتراكي الديمقراطي، وأطراف أخرى تعارض مواقفه من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تيارات متشددة ترفض من الأساس تولي شخص مسلم منصب عمدة مدينة تعد من أهم المدن في العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة.

إعلان

وأدى زهران ممداني، أول رئيس بلدية مسلم منتخب لمدينة نيويورك الأميركية، اليمين الدستورية على القرآن الكريم في الساعات الأولى من العام الجديد 2026، في مراسم خاصة.

يذكر أن زهران ممداني فاز في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك التي جرت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.