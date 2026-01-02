المغرب يعطّل الدراسة في 9 أقاليم ويتأهب لسوء الأحوال الجوية

علقت وزارة التربية المغربية الدراسة في 9 أقاليم يومي الجمعة والسبت، كما أوقفت وزارة الأوقاف الدروس مؤقتا بعدد من المساجد السبت والأحد، بسبب الأحوال الجوية التي تواجهها البلاد.

ودعت السلطات المغربية المواطنين إلى توخي الحذر، وسط توقعات بتساقط أمطار رعدية قوية، مساء اليوم الجمعة، في عدد من مناطق المملكة، وفق المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، وتفادي المجازفة بعبور المقاطع الطرقية القابلة للغمر بالمياه، أو الأودية والمنخفضات التي قد تشهد سيولا أو فيضانات مفاجئة.

كما شددت على ضرورة تأجيل التنقلات غير الضرورية، خاصة نحو المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالاضطرابات الجوية.

ولقي 37 مغربيا حتفهم منتصف الشهر الماضي، جراء سيول مفاجئة اجتاحت مدينة آسفي غربي البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة.

تعطيل الدراسة

وقالت وزارة التربية إن تعليق الدراسة جاء بسبب الطقس السيئ في كل من تارودانت وأغادير وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها (وسط)، وآسفي والصويرة (غرب)، وشيشاوة والرحامنة واليوسفية (شمال).

وفي نشرتها التحذيرية أمس الخميس، قالت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب إن الأيام الماضية سجلت أمطارا فاقت 100 مليمتر، وتسببت في قطع بعض الطرقات، وتعليق الدراسة في بعض المدن.

وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار الرعدية (80 – 120 مليمترا) ستكون مصحوبة برياح مرتقبة الجمعة، في أقاليم أغادير وتارودانت، والصويرة.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، هطول أمطار غزيرة إلى جانب تساقط كثيف للثلوج.