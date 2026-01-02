144 شهيدا وآلاف الجرحى بالقدس خلال 5 سنوات

أفادت معطيات نشرتها محافظة القدس الخميس باستشهاد 144 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص الاحتلال خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 289 ألف مستوطن إسرائيلي في اقتحامات المسجد الأقصى.

وقالت المحافظة في تقرير -وصلت إلى الجزيرة نت نسخة منه- إن الفترة من بداية 2021 وحتى نهاية عام 2025 شهدت استشهاد 144 فلسطينيا في محافظة القدس "في حصيلة تعكس تصاعدا خطيرا وممنهجا في سياسة القتل التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المدينة المحتلة ومحيطها".

ووفق محافظة القدس، فقد ضاعف الاحتلال خلال نفس الفترة وتيرة احتجاز جثث الشهداء "كأداة ردع وعقاب"، حيث يحتجز حاليا 51 جثمانا في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام.

وأشارت المعطيات إلى إصابة 6528 مواطنا مقدسيا نتيجة سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 5 سنوات.

اقتحامات الأقصى

وعلى صعيد الانتهاكات المتعلقة بالمسجد الأقصى، فقد أكدت المحافظة "تصاعدا خطيرا في وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية"، حيث شارك 289 ألفا و497 مستوطنا في اقتحامات المسجد، في وقت رصدت فيه المحافظة 1467 اعتداء نفذها مستوطنون في أنحاء المحافظة ضد المقدسيين وممتلكاتهم، منها 484 خلال عام 2025.

وتشير المعطيات إلى 11 ألفا و555 اعتقالا بحق المواطنين المقدسيين طالت مختلف الشرائح الاجتماعية، بمن في ذلك الأطفال والنساء والطلبة الجامعيون والصحفيون والأسرى المحررون وموظفو المسجد الأقصى المبارك.

كما وثقت المحافظة 821 قرار حبس منزلي خلال الأعوام من 2021 إلى 2025 "في سياق تصاعد هذه السياسة"، إضافة إلى 2386 قرار إبعاد: 1499 قرارا منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى، والباقي عن المدينة أو عن أحيائها أو بيوت المبعدين، و87 قرار منع من السفر.

هدم واستيطان

ورصدت محافظة القدس 1732 عملية هدم وتجريف طالت منازل ومباني تجارية وزراعية ومرافق عامة، إضافة إلى 1439 إخطار هدم ووقف بناء ومصادرة واستيلاء على أراض.

وقالت المحافظة إنها وثقت بالتعاون مع جمعية الدراسات/بيت الشرق تزايد سياسة التوسع الاستيطاني المكثف والمستمر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة عبر 3 مراحل رئيسية: الإيداع، والتصديقات، والمناقصة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أودعت خلال السنوات الخمس الماضية 151 مشروعا للمناقشة تضمنت بناء نحو 35 ألفا و257 وحدة استيطانية، كما صدّقت على 130 مشروعا شملت ما مجموعه 28 ألفا و706 وحدات استيطانية.

أما المناقصات التي تمهد للبناء الفعلي فقد بلغ عدد المشاريع المطروحة للمناقصة 51 مشروعا تضمنت 8328 وحدة استيطانية، حسب محافظة القدس.