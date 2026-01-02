الرئيس الغابوني يجري تعديلا حكوميا ويعين نائبا جديدا لرئاسة الحكومة

أعلن الرئيس الغابوني، في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، عن تعديل حكومي شمل تعيين نائب جديد لرئاسة الحكومة، إلى جانب نشر القائمة الكاملة لأعضاء الفريق الوزاري الجديد.

وتم تعيين هيرمان إيمونغولت، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، نائبا لرئيس الحكومة بموجب هذا التعديل.

وفي السياق ذاته، تم تعيين هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائبا لرئيس الجمهورية.

وبموجب دستور الجمهورية الخامسة، يتولى نائب رئيس الحكومة مهمة تنسيق العمل الحكومي، وهي وظيفة استحدثت بديلا عن منصب رئيس الوزراء، مما يمنح هيرمان إيمونغولت دورا محوريا في إدارة السياسات العامة.

وعقب الإعلان عن هذه التعيينات، صدرت القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الجديدة، لتكرّس بذلك تشكيل فريق وزاري يعكس إعادة تنظيم السلطة التنفيذية.

ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، ومواصلة جهود ترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة، في وقت تسعى فيه القيادة الغابونية إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتحديث آليات الحكم.