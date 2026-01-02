رئيس الأرجنتين يسعى لتشكيل تحالف مع 10 دول ضد الاشتراكية

كشف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه يعمل مع دول أميركية لاتينية أخرى لتشكيل تحالف جديد بهدف مواجهة "سرطان الاشتراكية وتبنّي أهداف الحرية"، وفق تعبيره.

وفي مقتطف من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" باللغة الإسبانية بُث أول أمس الأربعاء، قال ميلي إنه يعمل مع 10 دول على تشكيل مجموعة لم يطلق عليها اسم بعد، لمواجهة الاشتراكية.

وأضاف أن هذه المجموعة ستواجه "الاشتراكية بأشكالها المختلفة، سواء كانت اشتراكية القرن الـ21 أو حركة اليقظة".

وتتمثل الفكرة -بحسب ميلي- في إنشاء منصة للحكومات والقادة الذين يتبنون أجندة تركز على الدفاع عن الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة، في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة بالمنطقة، والتي أسفرت -في رأيه- عن "تشكيل حكومات ذات رؤى متقاربة".

ويتضمن المشروع في مرحلته التمهيدية عقد قمة لدول الكتلة في عام 2026 بالأرجنتين، بحسب صحف أرجنتينية، لكنّ موعدها غير معلن بعد.

من الدول؟

ولم يحدد الرئيس الأرجنتيني الدول التي يعمل معها على تشكيل التحالف الذي كشف عنه، وسط مرحلة حساسة تعيشها أميركا اللاتينية مع تصاعد التهديدات الأميركية ضد فنزويلا واختلاف ردود أفعال دول القارة تجاه سياسات واشنطن في المنطقة.

ونقلت الصحافة الأرجنتينية عن مصادر في القصر الرئاسي الأرجنتيني -لم تسمها- تأكيدها أن ميلي عقد اجتماعات ثنائية في الفترة الماضية مع رؤساء الدول العشر التي تحدّث عنها.

وأضافت تلك المصادر أن الاجتماعات هدفت إلى وضع أسس تعاون يتجاوز الحدود المؤسسية، لافتة إلى أن الدفاع عن الملكية الخاصة والرأسمالية هو الركيزة الأساسية "للكتلة اليمينية" التي تسعى إلى ترسيخ جبهة أيديولوجية في أميركا الجنوبية، لمواجهة نفوذ حكومات مثل كوبا والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي.

ويأتي طرح الرئيس الأرجنتيني في وقت تشهد فيه أميركا اللاتينية تحولات سياسية متباينة، مع عودة قوى يسارية إلى الحكم في دول مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك، مقابل صعود قادة يمينيين ومحافظين في الأرجنتين والسلفادور وباراغواي.

وفي الأشهر الأخيرة أظهر الرئيس الأرجنتيني قربه من قادة آخرين بالمنطقة مثل رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، ورئيس هندوراس نصري عصفورة.

وخارج المنطقة، أعرب الرئيس الأرجنتيني مرارا عن رغبته في إقامة تحالفات مع قادة مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المجري فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.