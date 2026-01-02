الجيش السوداني يعلن أسر عناصر من جنوب السودان ضمن قوات "الدعم"

قالت مصادر عسكرية في الجيش السوداني للجزيرة إن الجيش أسر عناصر من دولة جنوب السودان أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، في المعارك التي اندلعت بولاية كردفان قبل يومين.

وأوضحت المصادر أن الجيش والقوات المتحالفة معه تمكّنوا من أسر أكثر من 10 عناصر في بلدتي كازقيل والرياش بولاية شمال كردفان وسط البلاد، وذلك أثناء مشاركتهم في القتال.

وكشفت المصادر ذاتها أن السودان بصدد مخاطبة حكومة دولة جنوب السودان وتقديم أدلة رسمية تثبت مشاركة هذه العناصر في صفوف الدعم السريع.

في غضون ذلك، أفادت مصادر للجزيرة بمقتل القائد الميداني في قوات الدعم السريع حامد علي أبو بكر في هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة زالنجي وسط دارفور غربي السودان.

وقد نعاه الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، قائلا إن أبو بكر -الذي يقود "متحرك السيف الباتر"- قُتل في "عملية اغتيال" اتهم الجيش السوداني بالمسؤولية عنها.

وتوعّد طبيق، في بيان على فيسبوك أمس الخميس، بأن يدفع الجيش ثمنا غاليا ردا على مقتل أبو بكر، وقال إن استهداف القادة لن يزيدهم إلا إصرارا على مواصلة مسيرة التحرير الشامل، وفق تعبيره.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.