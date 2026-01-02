أخبار|سوريا

البطريرك يوحنا العاشر: لسنا طلاب حماية ونشارك ببناء سوريا

DAMASCUS, SYRIA - JUNE 23: John Yazigi, known as Patriarch John X of the Greek Orthodox Church of Antioch, center, speaks during a prayer service for the victims of yesterday's suicide bombing and shooting attack that targeted worshippers at the Mar Elias Church, on June 23, 2025 in Damascus, Syria. The attack has killed at least 25 people and injured 63 others, according to Syria's Ministry of Health. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)
البطريرك يوحنا العاشر يازجي خلال تأبين ضحايا انفجار كنيسة مار إلياس في يونيو/حزيران الماضي (غيتي)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 04:48 (توقيت مكة)

أكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أن المسيحيين في سوريا ليسوا طلاب حماية، وذلك خلال قداس أمس الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية في الكاتدرائية المريمية بدمشق.

وأضاف أن المسيحيين شركاء في الوطن، ويساهمون في بنائه وحمايته، قائلا "لا نستغرب إن حلت ظروف تؤدي بالبعض إلى التفكير بوجوب الاستسلام والهجرة، نحن لن نترك، ولن نستسلم لأي شيء".

واستذكر البطريرك خلال عظته ضحايا انفجار كنيسة مار إلياس في حي دويلعة شرقي العاصمة دمشق، والذي أودى بحياة 25 شخصا وأسفر عن إصابة 63 آخرين في يونيو/حزيران الماضي.

وفي ليلة رأس السنة أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين آخرين في تفجير انتحاري وقع عند بوابة القصب بحي باب الفرج وسط مدينة حلب شمالي البلاد، في حين قال مدير أمن حلب مصطفى عنداني إن التفجير كان يستهدف إحدى كنائس المدينة، واتهمت دمشق تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه.

المصدر: الجزيرة + الصحافة السورية

