اعتقال عشرات الصينيين المتهمين بالتعدين غير القانوني داخل محمية غابية في غانا

أعلنت هيئة الغابات في غانا إيقاف 31 شخصا، بينهم 28 صينيا و3 غانيين، داخل محمية أبامبراما في إقليم أشانتي، بعد إحباط ما وصفته بمحاولة منسقة للتعدين تحت غطاء "إعادة تأهيل الأراضي".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أقاموا معسكرا داخل الغابة بادعاء حصولهم على تصريح لإجراء أعمال استصلاح، وهو الأسلوب ذاته الذي اُستخدم في محاولات سابقة للتعدين غير القانوني.

وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو نصف مساحة محمية أبامبراما تعرضت بالفعل للتدهور، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الانتهاكات يسرّع وتيرة إزالة الغابات وتلوث المياه.

ونفذت السلطات حملة على طول نهر بيريم في إقليم الشرق، أسفرت عن اعتقال 5 صينيين أثناء ممارستهم التعدين وغسل المواد المعدنية مباشرة في مجرى النهر.

وأكدت هيئة الغابات أن فرقها الميدانية، المنتشرة في مناطق بكواي ونكاوي ومانكرانسو ودونكوا، في حالة تأهب قصوى لحماية المحميات، مشددة على ضرورة محاكمة الموقوفين لردع آخرين.

ويُعرف التعدين غير القانوني محليا باسم "غلامسي"، وقد ألحق أضرارا واسعة بالغابات والأنهار، مما دفع الحكومات المتعاقبة إلى نشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة والهيئات المدنية لحماية الموارد الطبيعية.

وكانت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن نحو 1500 شخص أوقفوا منذ بداية العام بسبب أنشطة تعدين غير قانونية، بينهم نحو 60 صينيا في مناطق مختلفة من البلاد.

وتعكس الاعتقالات الأخيرة تصعيد الحكومة لجهودها في مواجهة التدمير البيئي الناجم عن التعدين غير القانوني، خصوصا في المناطق المحمية، في حين تطالب هيئة الغابات بإنزال العقوبات الكاملة بحق المتهمين لمنع تكرار هذه الانتهاكات.