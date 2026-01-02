اشتباكات حضرموت اليمنية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالتوازي مع اندلاع اشتباكات بين قوات درع الوطن الموالية للحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، شهدت منصات التواصل سجالا واتهامات متبادلة بين المغردين.

واندلعت اشتباكات بين قوات درع الوطن الموالية للحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة بوادي حضرموت، في حين قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قوات الانتقالي الجنوبي في محيط المعسكر.

وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي أعلن اليوم الجمعة إطلاق عملية "استلام المعسكرات" لتسلّم المواقع العسكرية سلميا وبشكل مُنظم من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن العملية ليست إعلان حرب أو تصعيدا بل هي إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

في المقابل، رفض الانتقالي الجنوبي سحب قواته من حضرموت، بينما دعا أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس إلى دعم قوات "النخبة الحضرمية" وإعلان التعبئة العامة في جنوب اليمن.

وفي تغريدة على حسابه الجديد، قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي: إن "البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب".

ودعا أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أبناء حضرموت في الوادي والساحل "إلى حماية ودعم النخبة والقوات الجنوبية في مواجهة الحوثي والقوات الشمالية خلال الساعات القادمة".

وغرّد الأكاديمي السعودي الدكتور عواض القرني أن "التهوّر والصدام ليس الحل.. هل يوجد مُنقذ للقضية غير عيدروس؟"

واعتبر الإعلامي اليمني رماح الجبري أن "القوة العسكرية لن تُستخدَم إلا في حال رفضت المليشيات تسليم المعسكرات".

وتابع أنه لم "تكن حضرموت يوما هامشا في تاريخ اليمن، لكنها كانت دائما في مرمى مشاريع إقصائية تعاملت مع الإنسان الحضرمي كغنيمة لا كمواطن كامل الحقوق".

ويشير حساب "@SMmiliitary" إلى أنه "لم يتبقَّ شيء وتعود حضرموت لأهلها".

وفي سلسلة تغريدات، يشرح محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كيف أن "المملكة بذلت جهودا كبيرة لدعم الأمن والاستقرار والتنمية والاقتصاد اليمني، ولا تزال تدعم القضية الجنوبية في اليمن، كونها قضية عادلة".

ويقول المغرّد السعودي فايز المالكي إن "الأمن والأمان لكل اليمن السعيد وبإذن الله نشوف حضرموت من أجمل مدن العالم".

ويغرّد الإعلامي السعودي عبد الله آل هتيلة أنه قد "أثبتت الأحداث أن عيدروس الزبيدي ينفذ سياسات ليس لها أي علاقة بالقضية الجنوبية، ما يؤكد أنها آخر اهتماماته في مقابل تحقيق مصالحه المالية وطموحاته الشخصية في إقصاء أبناء المحافظات المحررة".

واعتبر المغرد أحمد الحربي أن "الوقائع أثبتت أن القوات المسلحة الجنوبية انتقلت إلى مرحلة متقدمة من التطور، فالتفوق الذي ظهر في معارك تطهير حضرموت والسيطرة الخاطفة في ثلاث ساعات".

كما غرّد المدير السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان بأن "الحكم له رجاله الذين يتمتعون بالحكمة".

وغرد حساب "أم عبد الله" أن "عيدروس والزبيدي همهما السيطرة والنفوذ ولا يفكران في الوطن وأبناء الوطن".

ويرد المهندس محمد اليافعي بأن "المفتاح عند عيدروس شاء من شاء وأبى من أبى".

ويغرد حساب "@alhilaly55" أن "هذا مطلب شعب أنتم تريدوننا على هواكم وتتحكمون بالجنوب كما يحلو لكم".

ويغرد إسماعيل اليافعي أن "السعودية نحن معها وفيما تقرره ومصلحتنا مع السعودية أكبر من غيرها".

ويقدم الإعلامي الدكتور عايد المناع نصيحة إلى رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي-الجنوب العربي مفادها "أعيدوا النظر في قراراتكم للسيطرة على المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة".

ويعتبر المغرد نعمان الطميري أن "المستفيد من هذه الحرب هو الحوثي.. نسأل الله أن يحقن الدماء".