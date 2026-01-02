ابنة زعيم كوريا الشمالية تزور ضريح العائلة وتعزز مكانتها وريثة للحكم

قامت كيم جو آي ابنة الزعيم الكوري الشمالي بأول زيارة لها إلى ضريح يضم رفات جدها وجد والدها، وفق ما أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، في خطوة تعزز موقعها خلفا لكيم جونغ أون.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونغ أون زار القصر برفقة كبار المسؤولين، وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة ابنته جو آي برفقته أيضا.

وكيم جونغ أون هو ثالث حاكم من السلالة التي تحكم كوريا الشمالية منذ عام 1948، بعد والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

ويوجد ضريح الرجلين في قصر الشمس في كومسوسان، وهو قبر ضخم بوسط بيونغ يانغ.

ويزور كيم الضريح في المناسبات الرئيسية، في لفتة تؤكد على توارث السلطة.

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قالت العام الماضي إن جو آي باتت تعتبر الوريثة التالية لحكم كوريا الشمالية بعدما رافقت والدها في زيارة رفيعة المستوى لبكين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقُدّمت جو آي للعالم علنا في عام 2022 عندما رافقت والدها للإشراف على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

ومنذ ذلك الحين أصبحت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تشير إليها بلقب "الطفلة المحبوبة" و"هيانغدو"، وهو مصطلح باللغة الكورية عادة ما يستخدم لوصف كبار القادة وخلفائهم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية قط عمر جو ‌إي، لكن يُعتقد أنها وُلدت في ‌أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.