ابنة زعيم كوريا الشمالية تزور ضريح العائلة وتعزز مكانتها وريثة للحكم

North Korean leader Kim Jong Un, his wife Ri Sol Ju and their daughter Kim Ju Ae visit the Kumsusan Palace of the Sun to mark the New Year, in Pyongyang, North Korea, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency on January 1, 2026. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مع زوجته ري سول جو وابنتهما كيم جو آي (وسط) قصر كومسوسان (رويترز)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 06:37 (توقيت مكة)

قامت كيم جو آي ابنة الزعيم الكوري الشمالي بأول زيارة لها إلى ضريح يضم رفات جدها وجد والدها، وفق ما أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، في خطوة تعزز موقعها خلفا لكيم جونغ أون.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونغ أون زار القصر برفقة كبار المسؤولين، وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة ابنته جو آي برفقته أيضا.

وكيم جونغ أون هو ثالث حاكم من السلالة التي تحكم كوريا الشمالية منذ عام 1948، بعد والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

ويوجد ضريح الرجلين في قصر الشمس في كومسوسان، وهو قبر ضخم بوسط بيونغ يانغ.

ويزور كيم الضريح في المناسبات الرئيسية، في لفتة تؤكد على توارث السلطة.

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قالت العام الماضي إن جو آي باتت تعتبر الوريثة التالية لحكم كوريا الشمالية بعدما رافقت والدها في زيارة رفيعة المستوى لبكين في سبتمبر/أيلول الماضي.

North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae attend an event to celebrate the New Year, in Pyongyang, North Korea, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency on January 1, 2026. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي خلال فعالية للاحتفال بالعام الجديد في بيونغ يانغ (رويترز)

 

وقُدّمت جو آي للعالم علنا في عام 2022 عندما رافقت والدها للإشراف على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

ومنذ ذلك الحين أصبحت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تشير إليها بلقب "الطفلة المحبوبة" و"هيانغدو"، وهو مصطلح باللغة الكورية عادة ما يستخدم لوصف كبار القادة وخلفائهم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية قط عمر جو ‌إي، لكن يُعتقد أنها وُلدت في ‌أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.

المصدر: وكالات

