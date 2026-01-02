إسرائيل تجدد هجومها على ممداني بعد يوم من تسلمه مهامه

جددت إسرائيل الجمعة هجومها على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بعد يوم واحد فقط من تسلمه رسميا مهامه، على خلفية قرارات اتخذها بإنهاء قيود كانت مفروضة على مقاطعة تل أبيب، وإلغاء اعتماد تعريف مثير للجدل لـ"معاداة السامية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "ممداني في أول يوم له رئيسا لبلدية نيويورك كشف عن وجهه الحقيقي، فقد رفع القيود المفروضة على مقاطعة إسرائيل وألغى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية".

وعدت الخارجية الإسرائيلية هذه القرارات بمثابة "صب للزيت على نار معاداة السامية"، وفق تعبيرها.

ورفض ممداني مرارا اتهامات معاداة السامية، مؤكدا أن انتقاده لإسرائيل يستند إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان. وتعهد بحماية الجالية اليهودية في نيويورك، مع تمسكه في الوقت نفسه بمواقفه إزاء سياسات الشرق الأوسط.

تعيين رمزي قاسم

وفي سياق هذا الجدل، اتخذ ممداني خطوة أخرى لافتة بتعيين المحامي رمزي قاسم مستشارا قانونيا عاما لمدينة نيويورك، مشيدا بما وصفه بـ"خبرة قانونية واسعة" و"التزام بالدفاع عن الفئات المهمشة"، ومعتبرا أن اختياره ينسجم مع رؤيته لبناء مدينة "أكثر عدالة وازدهارا".

غير أن هذا التعيين أثار انتقادات في أوساط مؤيدة لإسرائيل، استنادا إلى سجل قاسم المهني، بما في ذلك عمله مستشارا لسياسات الهجرة في البيت الأبيض خلال إدارة جو بايدن، ودفاعه عن متهمين في قضايا تتصل بالإرهاب ومحتجزين في غوانتانامو، وتمثيله ناشطين طلابيين شاركوا في احتجاجات مناهضة لإسرائيل داخل الجامعات الأميركية.

هجوم لم يتوقف

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي هجوما حادا على ممداني عقب فوزه، مدعيا في تدوينة على منصة "إكس" أن "نيويورك سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس"، في توصيف دأب مسؤولون إسرائيليون على استخدامه بحق كل من ينتقد سياسات تل أبيب وحرب الإبادة التي شنتها على غزة.

وأضاف شيكلي أن "خيار نيويورك (ممداني) يقوض أسس المدينة، التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن الـ19، وأصبحت معقلا لأكبر جالية يهودية في العالم"، على حد زعمه.

كما وصفت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نتيجة فوز ممداني بأنها "مقلقة للغاية"، مشيرة إلى نشاطه السابق وخطابه السياسي.

وكان ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي قد فاز في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في مدينة تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم.

وسبق أن تعهد ممداني في تصريحات علنية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى مدينة نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة.