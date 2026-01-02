أوكرانيا تجلي الآلاف مع تقدم القوات الروسية في زاباروجيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنها تجلي آلاف الأشخاص من عشرات القرى في منطقتي زاباروجيا ودنيبروبتروفسك، في ظل تقدم القوات الروسية بالمنطقة.

وقال وزير إعادة الإعمار الأوكراني أوليكسي كوليبا، عبر تطبيق تليغرام، "نظرا إلى الوضع الأمني الصعب، تقرر إجلاء أكثر من 3 آلاف طفل وذويهم قسريا من 44 قرية تقع على الخطوط الأمامية في منطقتي زاباروجيا ودنيبروبتروفسك".

وأشار إلى أن عمليات إجلاء نفذت أيضا في الأيام الأخيرة من ديسمبر/كانون الأول الماضي في منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وأفاد بأن "إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من مناطق الجبهة إلى أخرى أكثر أمانا منذ الأول من يونيو/حزيران 2025 بلغ 150 ألف شخص، بينهم نحو 18 ألف طفل".

تقدم روسي

ويعكس إعلان السلطات الأوكرانية إجلاء المدنيين مدى تقدم القوات الروسية على الجبهة، إذ باتت تهدد بلدات جديدة.

ونفذت معظم عمليات الإجلاء القسري للمدنيين في أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتركز معظم المعارك.

لكن الجيش الروسي يتقدم أيضا في منطقة دنيبروبتروفسك التي دخلها في صيف 2025، وفي منطقة زاباروجيا حيث بقي خط التماس ثابتا لسنوات.

إصابات في خاركيف

من ناحية أخرى، قال مسؤولون أوكرانيون إن 19 شخصا أصيبوا بجروح، الجمعة، في ضربة روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، وهو ما نفته روسيا.

وقال حاكم منطقة خاركيف إن "19 شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجار وبسبب الزجاج"، مضيفا أن بينهم رضيعا يبلغ من العمر 6 أشهر.

وأظهرت صور من موقع الضربة مباني متعددة الطوابق متضررة وأكواما من الأنقاض المتفحمة، ورجال إطفاء يكافحون الحريق.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم "شنيعا"، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "التقارير الأولية تشير إلى أن صاروخين أصابا منطقة سكنية عادية".

إعلان

وأضاف أنه "مع الأسف هكذا يتعامل الروس مع الحياة والناس، هم يواصلون القتل، رغم كل الجهود التي يبذلها العالم وخاصة الولايات المتحدة في العملية الدبلوماسية".

وجاء الهجوم بعد يوم من اتهام روسيا، لأوكرانيا بقصف فندق ومقهى في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا ما أسفر عن مقتل 27 شخصا، محذرة من "عواقب وخيمة"، بيد أن أوكرانيا أعلنت أن الهجوم استهدف تجمعا عسكريا محظورا على المدنيين.

نفي روسي

ونفت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، التقارير الأوكرانية عن ضربة صاروخية روسية على خاركيف، قائلة إن الأضرار التي لحقت بالمدينة ناجمة على الأرجح عن "تفجير ذخيرة أوكرانية".

وذكرت الوزارة على حسابها على تطبيق تليغرام "المعلومات عن ضربة مفترضة على مدينة خاركيف في الثاني من يناير شنتها القوات المسلحة الروسية غير صحيحة".

وقالت الوزارة إن "التقارير سعت إلى تشتيت انتباه العالم عن ضربة عشية العام الجديد على فندق في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا في منطقة خيرسون".

وقال حاكم المنطقة الذي عينته روسيا لوكالة تاس الروسية للأنباء، الجمعة، إن عدد القتلى في ذلك الحادث ارتفع إلى 28.

أكبر مكاسب

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن تحليلا أجرته أظهر أن روسيا سجّلت مكاسب ميدانية في أوكرانيا العام الماضي تجاوزت تلك التي حققتها في أي عام باستثناء عام 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الروسي سيطر على أكثر من 5600 كيلومتر مربع (ما يقرب من 1%) من الأراضي الأوكرانية في 2025.

وتُعدّ هذه المساحات أكبر من تلك التي سيطر عليها الجيش الروسي في العامين السابقين مجتمعين، رغم أنها أقل بكثير من 60 ألف كيلومتر مربّع سيطر عليها في العام الأول من الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن أوكرانيا تعرّضت لضغوط كبيرة في 2025 بسبب القصف الروسي وميدانيا حيث تخلّت بشكل ثابت عن أراض لصالح الجيش الروسي.