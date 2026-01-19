21 قتيلا و100 جريح بتصادم قطارين فائقي السرعة جنوبي إسبانيا

قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب 100 آخرون مساء الأحد بجنوب إسبانيا في حادث بين قطارين فائقي السرعة، وفق حصيلة أفادت بها الشرطة والحرس المدني لوكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز.

وأعربت العائلة المالكة الإسبانية، في بيان، عن "قلقها البالغ" في أعقاب هذا "الحادث الخطير"، وقدمت "أحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يتابع باهتمام شديد الحادث بين القطارين فائقي السرعة اللذين خرجا عن السكة في منطقة أداموث. وأضاف أن حكومته تعمل مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب.

وقد أعلنت شبكة السكك الحديد الإسبانية (أديف)، عبر منصة إكس، أنه سيتم تعليق حركة القطارات فائقة السرعة بين مدريد وقرطبة وإشبيلية وملقة وهويلفا (مدن في جنوب إسبانيا) طوال يوم الاثنين 19 يناير/كانون الثاني على الأقل.

وأكدت خدمات الطوارئ في منطقة الأندلس حيث وقع الحادث، إصابة 25 بجروح خطيرة في تصادم القطارين اللذين كانا يقلان مئات الركاب.

وخرج قطار تابع لشركة إيريو، متجها من ملقة (جنوب) إلى مدريد، عن سكته قرب أداموث الواقعة على مسافة نحو 190 كيلومترا شمال ملقة، "وانحرف إلى المسار المجاور" حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، بحسب ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية (أديف).

عالقون وزلزال

وأفادت خدمات الإنقاذ في الأندلس بأن ركابا ما زالوا عالقين في عربات.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ في المنطقة إنه تمّ وضع الخدمات الصحية في حال تأهب وقد نشرت حتى الآن 5 وحدات للعناية المركزة، إضافة إلى فرق الإطفاء.

وأظهرت صور بثتها قناة "تي في إي" العامة القطارين المتصادمين وقد أحاط بهما حشد من الأشخاص، بينما انتشرت سيارات الإسعاف وعملت فرق الطوارئ لإغاثة الجرحى.

وقال مراسل الإذاعة العامة "آر إن إي" الذي كان يسافر على متن أحد القطارين، في تصريح إلى قناة "تي في إي" العامة، إن التصادم كان أشبه بوقوع "زلزال" هزّ القطار.

وتابع أن الركاب أخذوا مطارق الطوارئ لكسر النوافذ والخروج من القطار.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، كان قطار إيريو يقل أكثر من 300 شخص، والقطار الآخر التابع للشركة الوطنية الإسبانية "رينفي"، أكثر من 100 شخص.