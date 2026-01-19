هجمات روسية تضرب مناطق أوكرانية وتُلحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة والمياه

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن هجمات روسية مكثفة بطائرات مسيَّرة استهدفت مقاطعات عدة بينها خاركيف وزاباروجيا وأوديسا، وأدَّت إلى أضرار واسعة في البنية التحتية الحيوية وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إنها تمكنت خلال الليلة الماضية من إسقاط 126 طائرة مسيَّرة من أصل 145 أطلقتها روسيا من اتجاهات متعددة.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن عمليات الاعتراض نُفذت باستخدام الطائرات ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات في عدد من الأقاليم.

وفي جنوب البلاد، أفاد حاكم مقاطعة أوديسا أوليه كيبر بأن هجوما روسيا بطائرات مسيَّرة ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة والغاز، إضافة إلى مبانٍ سكنية، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وأوضح في بيان عبر تطبيق تيلغرام أن الحرائق التي اندلعت عقب القصف جرى إخمادها بالكامل، مشيرا إلى تضرر شقتين في مبنى سكني متعدد الطوابق وتحطم نوافذ منازل مجاورة، إلى جانب تضرر عدد من السيارات.

ونشرت هيئة الطوارئ الأوكرانية صورا ومقاطع مصورة من مواقع الاستهداف في أوديسا، أظهرت آثار دمار في واجهات المباني وأضرارا داخل الشقق السكنية.

استهداف بنية تحتية

وفي شرق البلاد، قالت سلطات مقاطعة خاركيف إن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بعد استهداف منشآت بنية تحتية ومرافق طاقة.

وأضافت أن 5 مواقع على الأقل تعرضت لهجمات خلال الساعات الماضية، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء المدنيين من بلدات تشهد قتالا عنيفا ولا سيما على محور كوبيانسك.

كما أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية باستمرار القصف الروسي على مقاطعات أوديسا وخيرسون وزاباروجيا ودونيتسك، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار إضافية بمنشآت الطاقة.

من جهته، قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن موسكو لا تزال غير مستعدة لإنهاء الحرب، داعيا الشركاء الغربيين إلى مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا.

إعلان

كما طالب بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، مشيرا إلى أن الضغط العسكري والاقتصادي هو السبيل الوحيد لإجبارها على تغيير مسارها.

الضمانات الأمنية

سياسيا، قال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، أمس الأحد، إن وفدا أوكرانيا أجرى محادثات مهمة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيرا إلى أن هذه المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل، ومن المتوقع استكمالها على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وأوضح عمروف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن النقاشات تناولت ملفات التنمية الاقتصادية وخطة الازدهار، إضافة إلى مسألة الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجانب الأميركي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده خاض جولات عدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وأشار زيلينسكي إلى أن فرق التفاوض تعمل حاليا على إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تشكيكه في نيات موسكو، قائلا إن روسيا لا تبدي استعدادا حقيقيا لوقف غزوها، وتواصل بدلا من ذلك هجماتها الصاروخية والاستهداف اليومي للبنية التحتية الأوكرانية ولا سيما منشآت الطاقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن نحو 58 ألف عامل يشاركون في جهود إصلاح شبكات الكهرباء والتدفئة المتضررة في مختلف أنحاء البلاد، واصفا الوضع في العاصمة كييف بأنه "صعب للغاية" مع استمرار الضربات الروسية.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو بودانوف أن بلاده ستتلقى معدات تدفئة من إيطاليا لدعم المناطق الأكثر تضررا خلال فصل الشتاء، في إطار مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الروسي".

ويأتي هذا الإعلان مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، إذ تطالب موسكو كييف بالتخلي عن مساعيها للانضمام إلى كيانات وتحالفات عسكرية غربية شرطا لإنهاء الحرب، وهو ما تَعُده أوكرانيا تدخلا في شؤونها.