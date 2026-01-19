عاجل,
نتنياهو: لدينا خلاف مع الأميركيين بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة

ترامب ومادورو
Published On 19/1/2026
آخر تحديث: 19:06 (توقيت مكة)

نتنياهو:

  • لدينا خلاف مع الأميركيين بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة
  • حماس ستجرد من سلاحها وغزة ستسلم إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة
  • نحن على وشك بدء المرحلة الثانية من مخطط ترامب في غزة
  • لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيكون في إيران لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه
  • إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فسنعمل ضدها بقوة لم تعرفها من قبل
  • نتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات في إيران
المصدر: الجزيرة

