نتنياهو: لدينا خلاف مع الأميركيين بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة
Published On 19/1/2026|
آخر تحديث: 19:06 (توقيت مكة)
نتنياهو:
- لدينا خلاف مع الأميركيين بشأن مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة
- حماس ستجرد من سلاحها وغزة ستسلم إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة
- نحن على وشك بدء المرحلة الثانية من مخطط ترامب في غزة
- لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيكون في إيران لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه
- إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فسنعمل ضدها بقوة لم تعرفها من قبل
- نتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات في إيران
المصدر: الجزيرة