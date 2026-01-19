نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ72 بتهم الفساد

مَثَل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ72 للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم "أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته، الاثنين، للمرة الـ72 في المحكمة المركزية في تل أبيب".

وأضافت أن نتنياهو دخل المحكمة بعد جلوس القضاة، لذا لم يكن من الممكن تصويره داخل قاعة المحاكمة. وأشارت إلى أن الاستجواب مع نتنياهو تواصل بشأن الملف 4000.

وقالت إنه في بداية الجلسة، طلب نتنياهو إنهاء التحقيق في الساعة الثانية ظهرا بسبب النقاش في الكنيست، وقد قَبِل القضاة الطلب.

ويأتي انعقاد الجلسة مع استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بين مؤيد ومعارض.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، ولا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

اتهامات بالفساد

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000 و2000 و4000″، وقدَّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام الخاصة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وتتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.