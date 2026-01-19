موجة قطبية تجتاح 12 دولة عربية.. ثلوج وصقيع وتحذيرات للمواطنين

تشهد 12 دولة عربية، ابتداء من اليوم الاثنين وخلال الأيام المقبلة، تقلبات جوية حادة مع تزايد التحذيرات الرسمية من أمطار غزيرة وثلوج وصقيع وضباب ورياح قوية، وما يرافقها من مخاطر على حركة السير والملاحة والزراعة.

وتوزعت التحذيرات على كل من المغرب والجزائر وتونس والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، وسط دعوات للمواطنين إلى توخي الحيطة واتباع إرشادات الجهات المختصة.

المغرب.. صقيع وثلوج

وحذرت الأرصاد الجوية المغربية في بيان، من تساقطات ثلجية وموجة برد قوية من اليوم الاثنين حتى الأربعاء، مع تسجيل درجات حرارة دنيا بين -04 و-09 و00 و-03 درجة مئوية في عدد من المناطق، إضافة إلى رياح قوية تصل سرعتها إلى ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة.

ودعت السلطات إلى الحذر أثناء القيادة في الطرق الثلجية والمناطق الجبلية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة الصقيع والرياح العاتية.

الجزائر.. "تنبيه من رياح عاتية"

في الجزائر أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية "تنبيها من هبوب رياح قوية" من المتوقع أن تؤثر في عدد من ولايات البلاد، مع ما قد يرافقها من إثارة للأتربة وتأثيرات في مدى الرؤية وحالة البحر.

تونس.. أمطار رعدية

وفي تونس، قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إن الوضع الجوي سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم الاثنين، تمتد من شمال البلاد إلى الوسط والجنوب.

وتوقعت الوزارة تسجيل كميات أمطار بين 40 و60 ملم، وقد تصل إلى 80 ملم، على أن تبلغ حدود 120 ملم في ولاية نابل بشمال شرقي البلاد.

ودعت الوزارة المزارعين إلى اليقظة والحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والآلات وإبعادها عن الأودية والمناطق المنخفضة.

العراق.. أمطار وثلوج

وتوقعت هيئة الأنواء (الأرصاد) الجوية في العراق تساقط أمطار وثلوج خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن طقس الثلاثاء سيكون غائما مع احتمال تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، على أن يبدأ تساقط الثلوج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

لبنان.. ضباب وجليد

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن طقس الاثنين سيكون غائما جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، وتكوّن الضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1100 متر، قبل أن تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من الظهر مع سيطرة رياح شمالية باردة.

ونقلت تحذيرات من تكوّن الجليد وخطر الانزلاق على الطرق الداخلية والجبلية فوق 1000 متر، ولا سيما خلال الليل.

وأشارت التوقعات إلى أن طقس الثلاثاء سيكون قليل الغيوم مع بقاء الأجواء باردة واستمرار التحذير من تشكل الجليد في المناطق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

سوريا.. موجة صقيع

أما المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا، فحذرت من موجة صقيع وصفت بأنها متوسطة إلى قوية، يبدأ تأثيرها على البلاد منذ الاثنين، وتبلغ ذروتها فجر الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تضعف الخميس، مع احتمال تشكل الضباب في عدد من المناطق.

مصر.. برودة وضباب

وفي مصر، أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمال لأمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الهيئة طقسا شديد البرودة صباحا وليلا من الثلاثاء حتى السبت المقبل، مع احتمال تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق الرئيسية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

السعودية.. درجات تحت الصفر

وأفادت قناة "الإخبارية" الرسمية في السعودية بأن المملكة ستتعرض لموجة باردة من الثلاثاء حتى الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو درجتين تحت الصفر في المناطق الواقعة على الحدود الشمالية، وسط دعوات إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني والجهات المختصة.

الإمارات.. تحذير من الضباب

وفي الإمارات، حذر المركز الوطني للأرصاد من احتمالات تشكل الضباب في بعض مناطق البلاد، بما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لا سيما في ساعات الصباح الباكر.

البحرين.. رياح نشطة وبرودة ملحوظة

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين من نشاط الرياح الشمالية الغربية خلال الليل، متوقعة أن تشتد لتصبح قوية أحيانا يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 10 و12 درجة مئوية، بما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

سلطنة عمان.. غبار وأمواج عالية

في سلطنة عمان، حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الشمالية الغربية ابتداء من مساء الثلاثاء، يستمر عدة أيام، ويؤثر في معظم محافظات السلطنة.

وأوضحت أن هذه الحالة المناخية ستؤدي إلى "ارتفاع موج البحر وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة".

فلسطين.. أمطار وصقيع وتجمّد

في فلسطين، حذرت الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرق في المناطق التي تشهد هطل أمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب.

وخصت بالتحذير المواطنين والمزارعين خلال ليلة وصباح الثلاثاء والأربعاء من خطر تشكل الصقيع والتجمّد في مناطق واسعة من البلاد، ومن مخاطر التزحلق على الطرق في تلك الفترة.

وتشير مجمل التحذيرات في الدول الـ12 إلى اتساع نطاق الكتلة الباردة في المنطقة خلال هذا الأسبوع، مع تشديد على ضرورة التزام التعليمات الرسمية وتجنب المجازفة على الطرق، وحماية المزروعات والثروة الحيوانية من آثار الموجة القطبية.