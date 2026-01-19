لماذا غاب وزير الخارجية الإيراني عن منتدى دافوس؟

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يشارك في أعمال المنتدى هذا العام، على ضوء تعامل السلطات مع المتظاهرين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المنتدى، في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين، أنه رغم توجيه الدعوة إلى عباس عراقجي في الخريف الماضي، فإن "الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين بإيران تجعل من غير المناسب تمثيل الحكومة الإيرانية في دافوس هذا العام".

وأضاف المنتدى أن عراقجي كان من المقرر أن يشارك في إحدى الفعاليات يوم غد الثلاثاء، قبل أن يتقرر إلغاء مشاركته.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي مؤتمره السنوي في منتجع دافوس الواقع في جبال الألب السويسرية، هذا الأسبوع، تحت شعار "روح الحوار"، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية سياسية واقتصادية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح منظمو المنتدى أن قرار استبعاد التمثيل الإيراني جاء في ضوء التطورات الأخيرة داخل إيران، مؤكدين أن انعقاد المنتدى هذا العام يركّز على قيم الحوار والمسؤولية في ظل الأزمات العالمية المتفاقمة.

وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر إضراب نفّذه تجار في بازار طهران احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع رقعتها بسرعة وتتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق شملت عددا من المدن الإيرانية، رفع خلالها المتظاهرون شعارات سياسية مناهضة للحكومة.

وأثارت طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات دولية حادة، شملت إدانات من منظمات حقوقية ودعوات غربية إلى احترام حق التظاهر ووقف استخدام العنف، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، الأمر الذي تنفيه طهران وتتهم جهات خارجية باستغلال الاحتجاجات لإشعال الشارع الإيراني وإسقاط الحكومة.