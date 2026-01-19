كم أسيرا تحتجز إسرائيل في سجونها؟ أرقام صادمة حتى مطلع 2026

قال تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 9350 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في سجونها، حتى مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2026، في ظل تصاعد سياسات الاحتجاز دون تُهم، وظروف اعتقال وُصفت بغير الإنسانية.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الاثنين، ويستند إلى معطيات نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، أن من بين الأسرى 53 أسيرة، بينهن طفلتان.

وأضاف أن عدد الأطفال الأسرى بلغ 350 طفلا، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.

أسرى دون تُهم

وبحسب المعطيات، فإن نحو 50 بالمئة من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تُهم، مثل الاعتقال الإداري أو ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

وأشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3385 معتقلا دون توجيه تُهم، ويشكّلون وحدهم أكثر من 36 بالمئة من إجمالي عدد الأسرى.

وتستخدم إسرائيل ما يُعرَف بـ"الاعتقال الإداري"، وهو قانون يعود إلى الحقبة البريطانية، يتيح احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة، استنادا إلى ما تصفه الأجهزة الأمنية بملفات سرية، لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

وصنّفت إسرائيل 1237 معتقلا تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، وهو تعريف لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي، كما يضم معتقلين عربا من لبنان وسوريا.

وشدد التقرير على أن استمرار الاعتقال الإداري والاحتجاز دون محاكمة يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.

"جريمة مكتملة الأركان"

وفي سياق متصل، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صدر الاثنين، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يواجهون ظروفا لا إنسانية، بينما وصفته بجريمة مكتملة الأركان، وسط صمت دولي.

إعلان

وأضافت الحركة أن سلطات الاحتلال تتباهى بانتهاكات جسيمة تُرتكب بحق الأسرى، في حين تواصل إخفاء الأعداد الحقيقية لمعتقلي قطاع غزة والكشف عن مصيرهم.

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل، وفقا لمؤسسات حقوقية، انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما معتقلي غزة، من خلال التجويع، والتعذيب، والإهمال الطبي، واحتجازهم في ظروف قاسية.

وتحدث أسرى أُفرج عنهم مؤخرا عن أوضاع اعتقال بالغة الصعوبة، مؤكدين تعرضهم للتنكيل والتجويع، وظهور آثار التعذيب على أجسادهم، إضافة إلى إصابة بعضهم باضطرابات نفسية نتيجة ما تعرضوا له خلال فترة الاعتقال.