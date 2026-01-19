عضو بالمكتب السياسي للحوثيين: لا تأثير للعقوبات الأميركية على قدراتنا العسكرية

صنعاء- قلّل عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد من تأثير العقوبات الأميركية عليهم، في أعقاب فرض واشنطن عقوبات استهدفت 21 فردا وكيانا بالإضافة إلى سفينة واحدة بحجة التورط في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية للحوثيين في اليمن.

وفي حديث للجزيرة نت، قال حزام الأسد "إن العقوبات الأميركية الأخيرة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة البلطجة والعدوان التي تمارسها الولايات المتحدة بحق شعوب العالم، وفي مقدمتها الشعب اليمني".

واعتبر الأسد أن العقوبات الأميركية "إجراءات عدائية لا تحمل أي قيمة حقيقية على مستوى التأثير في الموقف المبدئي والثابت لشعبنا في نصرة غزة، ودعم قضايا الأمة، ومواجهة المشروع الصهيوني الأميركي في المنطقة".

ورأى القيادي الحوثي أن العقوبات الأخيرة "تأتي ضمن الاستهداف الأميركي الصهيوني المتواصل لشعبنا اليمني المحاصر، وتندرج في إطار الحرب الاقتصادية والنفسية، بعد فشل أدوات الحرب العسكرية في كسر إرادة اليمنيين أو ثنيهم عن خياراتهم الحرة".

كما اعتبر الأسد أن "العقوبات في جوهرها لا تستهدف ’القدرات‘ كما يزعمون، بقدر ما تستهدف لقمة عيش أبناء الشعب اليمني وحياتهم اليومية، في محاولة يائسة للضغط عليه ومعاقبته على موقفه الإنساني والأخلاقي والديني تجاه نصرة الشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأشار إلى أن "واشنطن تحاول تضليل الرأي العام عبر الترويج بأن القدرات العسكرية اليمنية نتاج تهريب وأشخاص وشبكات، في كذب مكشوف وفزاعات إعلامية مفضوحة".

وأضاف القيادي الحوثي أن "الحقيقة، التي يعرفها الجميع، أن الشعب اليمني اليوم -بفضل الله- يصنع ويطور وينتج، وقد راكم خبراته وقدراته بإرادته وصموده وإمكاناته الذاتية".

"دولة محورية"

إضافة إلى ذلك، رأى خبير عسكري في صنعاء أن الولايات المتحدة الأميركية دائما ما تتخذ مثل هذه العقوبات على كيانات وجماعات لا تتفق معها، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد أي دولة عربية أو إسلامية قوية عسكريا وقادرة على المواجهة الإستراتيجية معها ومع الكيان الصهيوني".

وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر اللواء عبد الله الجفري أن "واشنطن تريد من وراء هذه العقوبات تقويض القدرات العسكرية التي لدى الحوثيين، وتمنع وصول التقنية الحديثة والمتطورة، حتى لا تصبح في مستوى إستراتيجي وتصبح قوة رادعة، في إطار المواجهة وقواعد الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي".

وأكد اللواء الجفري أن قدرات قواتهم العسكرية "تزداد تطورا يوما بعد يوم، خاصة بعد المواجهة مع الكيان الإسرائيلي ووصول الصواريخ الباليستية والفرط صوتية إلى قلب تل أبيب، وأيضا المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في البحر الأحمر".

ويرى اللواء الجفري أن "اليمن أصبح دولة محورية في المنطقة وصار يمتلك قدرات عسكرية تقلق وتهدد المصالح الأميركية والكيان الإسرائيلي ولم ولن تؤثر أي عقوبات على صنعاء".

أشخاص وكيانات

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت -أول أمس السبت- فرض عقوبات على أشخاص وكيانات لدورهم في نقل منتجات النفط والأسلحة ودعم الحوثيين.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية -في بيان- إن الإجراء يستهدف 21 فردا وكيانا، إضافة إلى سفينة واحدة.

كذلك أفاد تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة "صنفت شبكات متعددة تدعم الحوثيين -المدعومين من النظام الإيراني- من خلال عمليات نقل النفط وشراء الأسلحة والخدمات المالية".