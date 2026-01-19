قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا وسط كابل

قال مسؤول حكومي أفغاني إن تفجيرا وقع، اليوم الاثنين، في منطقة شديدة التحصين وسط العاصمة كابل، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين الأفغان والأجانب، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى وقت الإعلان.

واستهدف التفجير فندقا في حي شهرنو التجاري الذي يضم مباني إدارية ومجمعات تسوق وسفارات، ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قانع أن التقارير الأولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت منظمة "إميرجنسي" الإيطالية، التي تدير مستشفى في كابل، أن 20 شخصا نقلوا إلى المركز الجراحي في كابل عقب الانفجار الذي وقع بعد الظهر في منطقة شهرنو بالقرب من المستشفى، بينهم 7 أشخاص فارقوا الحياة قبل وصولهم المستشفى".

وأضافت المنظمة الإيطالية غير الحكومية أن من ضمن الجرحى 4 نساء وطفل، كما ذكر مصدر أمني للجزيرة أن مواطنيْن صينيين أصيبا في التفجير، مضيفا أن طبيعة التفجير لم تتضح بعد.

وتعد منطقة حي شهرنو من أكثر المناطق أمانا في العاصمة الأفغانية.