غواتيمالا تعلن الطوارئ بعد قتل عناصر شرطة وسيطرة على سجون

أعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو حالة الطوارئ -أمس الأحد- للتصدي لعصابات قتلت 8 عناصر من الشرطة وسيطرت على 3 سجون خلال نهاية الأسبوع.

وقال أريفالو في خطاب متلفز: "قررت إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 30 يوما، بدءا من اليوم".

ويعلق هذا الإجراء بعض أحكام الدستور، في وقت تحارب فيه غواتيمالا عصابتي "باريو 18″ و"مارا سالفاتروتشا" (إم إس-13)، اللتين تصنفهما هي والولايات المتحدة على لائحة المنظمات "الإرهابية"، وهما متهمتان بالقتل المأجور والابتزاز والاتجار بالمخدرات.

ويأتي ذلك بعدما اتهمت السلطات عناصر عصابات بقتل 8 عناصر من الشرطة انتقاما لرفضها نقل عدد من قادة العصابات إلى سجن بمستوى أمني أقل.

استعادة السيطرة

ووقعت عمليات القتل في العاصمة والمناطق المحيطة بها غداة احتجاز سجناء ينتمون لعصابات إجرامية 45 حارسا وطبيبا في 3 سجون في أنحاء البلاد.

وأعلن أريفالو أن قوات الأمن استعادت السيطرة على السجون الثلاثة.

منذ منتصف عام 2025، ينظم أعضاء عصابات استعصاءات في السجون للمطالبة بتحسين ظروف احتجاز قادتهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت السلطات الغواتيمالية بهروب 20 من قادة عصابة "باريو 18" من السجن. ولم يُقبض إلا على 6 منهم، بينما قُتل آخر رميا بالرصاص.

وبلغ معدل جرائم القتل في غواتيمالا في العام الماضي 16.1 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.