عبد الرحمن سلامة محافظا جديدا لمحافظة الرقة السورية

عُيّن نائب محافظ حلب عبد الرحمن سلامة محافظا لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد.

وأعلن محافظ حلب عزام الغريب هذا التعيين عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام اليوم الاثنين، وقال "نبارك للأخ الكبير عبد الرحمن سلامة، صديق درب الكفاح ومسيرة التحرير، على تسلُّمه منصب محافظ الرقة"

كما أثنى الغريب على الجهود القيّمة التي بذلها سلامة خلال فترة عمله في محافظة حلب.

يُذكر أن عبد الرحمن سلامة وُلد في عندان بريف حلب عام 1971، وانضم إلى صفوف الثورة السورية عام 2011، وشغل مناصب عسكرية مهمة في حلب.

ويأتي هذا التعيين في إطار الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقسد، الذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية التابعة للتنظيم ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما سيُدمج أفراد قسد في وزارة الدفاع السورية، بدلا من تشكيل كتائب أو ألوية مستقلة كما كان الحال سابقا.

ويتضمن الاتفاق أيضا نقل السيطرة على جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى حكومة دمشق.

ومن بين البنود الرئيسة الـ14 في الاتفاق، تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا إلى الحكومة السورية فورا.

وجاء هذا الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري أخيرا، استطاع خلالها استعادة مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، ردا على خروق قسد المتكررة لاتفاقات سابقة وعدم التزامه بتطبيق بنودها المُوقعة قبل 10 أشهر.

بسط الأمن

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، أمس الأحد، بدء دخول وحداتها إلى مدينة الرقة تمهيدا لبسط الأمن والاستقرار بها.

وقالت الوزارة في بيان "بدأت وحداتنا بالدخول إلى مدينة الرقة، تمهيدا للانتشار المنظم في جميع أحيائها، ضمن خطة شاملة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة"

إعلان

وأضافت "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضبط الوضع الأمني في مختلف المدن والمناطق، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين".

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.