الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله بجنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما شن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في محافظة النبطية.

وتابع جيش الاحتلال أن الأهداف "شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة".

وأفاد مراسل الجزيرة أن الغارات استهدفت وادي برغز وقلعة ميس في محيط بلدة الزرارية ومجرى نهر الليطاني ومنطقة المحمودية وبلدة كفرملكي ومحيط نبع الطاسة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء البقاع الغربي وراشيا على علو منخفض.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.