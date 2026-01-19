شاهد.. أنفاق ضخمة لـ"قسد" في مناطق جبلية بريف الرقة الجنوبي

عرضت الجزيرة -اليوم الاثنين- صورا حصرية توثق دخول عناصر من الجيش السوري إلى أنفاق كانت تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل مناطق جبلية في ريف الرقة الجنوبي.

وأظهرت الصور معدات وآليات حفر ثقيلة داخل أحد تلك الأنفاق، ومسارات واسعة داخل ما وُصف بأنه أكبر أنفاق "قسد" في ريف الرقة، وتسمح هذه الأنفاق -وفق اللقطات- بتنقل مركبات بداخلها.

وفي السياق ذاته، بثت وكالة الأنباء السورية "سانا" أيضا مشاهد لشبكة أنفاق تستخدمها قوات "قسد" أسفل كنيسة في مدينة الطبقة بريف الرقة.

وكانت "قسد" تسيطر على الرقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، قبل دخول الجيش السوري إليها بعد تطورات أمنية وعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأمس الأحد، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار ودمج قوات "قسد" كأفراد في وزارتي الداخلية والدفاع، وليس ضمن تشكيلات أو كتل عسكرية مستقلة.

ومن بين البنود الرئيسية الـ14 في الاتفاق، تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري.

وجاء هذا الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري مؤخرا، استطاع خلالها استعادة مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، وذلك ردا على خروقات "قسد" المتكررة وتنصلها من تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي.