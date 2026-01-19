شاهد.. سيول تجتاح إقليم تيزنيت في المغرب والسلطات تعلق الدراسة

تسببت أمطار غزيرة شهدها إقليم تيزنيت جنوب غرب المغرب، اليوم الأحد، في تشكل سيول قوية اجتاحت عددا من المناطق، مما دفع السلطات المحلية إلى تعليق الدراسة الاثنين في جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، على أن تستأنف غدا الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على منصة فيسبوك تدفق السيول في الشوارع وقد غمرت مسجدا من جميع الجوانب واجتاحت أروقته، كما أدت إلى فيضان واد بتافراوت، وسط مخاوف من امتداد الأضرار إلى أحياء ومرافق أخرى.

https://www.facebook.com/reel/903384975546369/

ويأتي ما شهده إقليم تيزنيت في سياق منخفض جوي حذّرت منه المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، وتوقعت أن يتخلله هطول أمطار قوية وتساقطات ثلجية ورياح حتى الثلاثاء، في عدد من مناطق المملكة.

وذكرت الأرصاد في نشرة سابقة أن المغرب يشهد أمطارا قوية وتساقطات ثلجية وموجة برد قد تصل إلى 9 درجات تحت الصفر في أقاليم عدة، مع توقع تساقطات ثلجية تتراوح بين 10 و80 سنتيمترا على ارتفاعات ما بين 1200 و1500 متر.

https://www.facebook.com/reel/779227751124598/

وكانت عدة مدن مغربية قد شهدت في ديسمبر/كانون الأول 2025 أمطارا غزيرة وتساقطات ثلجية كثيفة، وأسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي غرب البلاد يوم 14 من الشهر نفسه عن مصرع 37 شخصا، وفق بيان لمحافظة المدينة، مما دفع السلطات إلى الإعلان عن "إجراءات سريعة" للحد من آثار الفيضانات، من بينها تقديم مساعدات للأسر التي فقدت ممتلكاتها والتكفل بالمنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة بناء وترميم المحلات التجارية المتضررة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة في جلسة برلمانية يوم الاثنين الماضي خروج البلاد من مرحلة جفاف استمرت 7 سنوات، بفضل الأمطار الغزيرة المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن نسبة ملء السدود ارتفعت إلى 46% مقارنة بـ28% في الفترة نفسها من العام الماضي.