بسبب حفريات إسرائيلية.. انهيار جزئي لمنازل فلسطينية بالقدس

أدى انهيار جزئي مفاجئ لمنازل فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة إلى إجلاء ثلاث أسر مقدسية.

وقالت محافظة القدس في بيان إن ثلاث أسر من عائلة أبو صبيح اضطرت، صباح اليوم الاثنين، إلى إخلاء منازلها في منطقة العين الفوقا ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب انهيار مفاجئ أدى إلى سقوط غرفة داخل أحد المنازل المتلاصقة، مما شكَّل خطرا مباشرا على سلامة السكان.

وأضافت أن الانهيار وقع بعد انهيار جدار استنادي أمس كان ينذر بالخطر، إذ أكد الأهالي أنهم أبلغوا بلدية الاحتلال مرارا بضرورة التدخل العاجل، لكنها امتنعت عن القيام بأي إجراءات وقائية لمنع تفاقم الانهيارات أو لضمان أمن المواطنين.

ونقل بيان المحافظة عن المواطن فواز أبو صبيح قوله إن العائلة تقدمت ببلاغات رسمية عدة إلى بلدية الاحتلال بشأن تشققات خطيرة في جدران المنزل ناجمة عن الحفريات الإسرائيلية أسفل المنازل وفي محيطها.

وأضاف أن آثار هذه الحفريات تفاقمت بشكل كبير مع المنخفض الجوي الأخير مما سرّع من حدوث الانهيار، موضحا أنه "رغم خطورة الوضع لم تُقدِم البلدية على أي تدخل".

وقال أبو صبيح إن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين من تنفيذ أعمال صيانة أو حفر لتعزيز أساسات البناء.

وأكدت محافظة القدس في بيانها أن الانهيارات في سلوان تأتي في سياق سياسات تهجير قسري ممنهجة تقوم على الحفريات الاستعمارية الخطِرة والإهمال المتعمد لتداعياتها على منازل المقدسيين، مقابل منع العائلات المقدسية من ترميم منازلها أو تعزيز سلامتها.

وفي حديث سابق مع الجزيرة نت، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب إن 128 منزلا مهدَّدة بالانهيار في بلدة سلوان بسبب الحفريات الإسرائيلية.