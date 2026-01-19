ثلوج روسيا.. مشاهد تفوقت على الذكاء الاصطناعي

تعيش شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، الواقعة في أقصى حدود الشرق، واقعا يبدو للوهلة الأولى وكأنه مشهد من أفلام الخيال العلمي.

فخلال الأسبوع الماضي، ضربت المنطقة سلسلة من المنخفضات الجوية العنيفة، أدت إلى هطول كميات قياسية من الثلوج لم تشهدها شبه الجزيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما حوَّل المدن إلى جبال من الجليد الأبيض .

واقع يتجاوز الخيال: هل هو ذكاء اصطناعي؟

مع انتشار مقاطع الفيديو التي تُظهر اختفاء سيارات بالكامل وظهور أنفاق جليدية في وسط الشوارع، شكك كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صحة هذه المشاهد، مرجحين أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

أمّا السكان المحليون، الذين اعتادوا القسوة المناخية، فأكدوا أن هذا الشتاء "تاريخي" بكل المقاييس، إذ تجاوز تراكم الثلوج في بعض المناطق حاجز الثلاثة أمتار، وهو ارتفاع كفيل بطمر شاحنات ضخمة بالكامل.

شوارع تحولت إلى أنفاق وحياة تحت الأنقاض

المشاهد الأكثر إثارة للدهشة كانت لتلك "الأنفاق البشرية" إذ اضطر السكان إلى حفر ممرات تحت طبقات الثلج السميكة للوصول إلى أبواب منازلهم أو لاستعادة سياراتهم التي اختفت تماما تحت الأكوام.

وبدلا من السير على الأرصفة، أصبح المشاة يتحركون داخل أخاديد ثلجية يتجاوز ارتفاع جدرانها هامة الرجل الطويل.

تداول مغردون مقاطع مصورة لسكان يقفزون من نوافذ الطابقين الثاني والثالث مباشرة نحو أكوام الثلج، التي تحولت إلى وسائد عملاقة تمتص السقوط، بعد أن سُدَّت الأبواب الرئيسية والمخارج تماما.

وأعلنت السلطات المحلية حالة التأهب القصوى، مشيرة إلى أن "شللا شبه كامل" أصاب حركة المواصلات العامة والطرق الحيوية. وتعمل فرق الطوارئ الروسية على مدار الساعة باستخدام آليات ثقيلة لإزاحة جبال الجليد، لكن وتيرة التساقط كانت أسرع من قدرة الآلات في بعض الأحيان.