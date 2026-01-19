توغو تؤكد استعدادها للعمل مع واشنطن والدوحة لتنفيذ اتفاقات السلام بشرق الكونغو

أكدت جمهورية توغو استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة وقطر في سبيل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن إحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة لومي أول أمس السبت.

وتناول الاجتماع، الذي دعا إليه الرئيس التوغولي فور غناسينغبي بصفته وسيطا رئيسيا مكلفا من الاتحاد الأفريقي، سبل تعزيز التنسيق بين المبادرات الدولية وضمان التزام الأطراف المعنية بتعهداتها. وجاء في البيان الختامي أن اللقاء شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات بحسن نية، واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاع.

وقد جمع الاجتماع الذي استضافته توغو شخصيات أفريقية بارزة، بينهم رؤساء سابقون مثل أوهورو كينياتا (كينيا)، وأولوسيغون أوباسانجو (نيجيريا)، وسهلي ورق زودي (إثيوبيا)، وموكغويتسي ماسيسي (بتسوانا)، وكاترين سامبا-بانزا (جمهورية أفريقيا الوسطى)، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.

يذكر أن غناسينغبي تولى مهمة الوساطة خلفا للرئيس الأنغولي جواو لورينسو، على أن يعمل بالتنسيق مع مسارات السلام المنبثقة عن قمتي لواندا ونيروبي، وفق قرارات القمة المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مارس/آذار 2025.