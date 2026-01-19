تسريبات حول مخطط ترامب السري للاستحواذ على كندا

كشف تقرير بموقع ديلي بيست الإخباري الأميركي عن تحول أنظار الرئيس دونالد ترامب نحو كندا، لتكون هدفا جديدا ضمن إستراتيجيته لتوسيع النفوذ الأميركي وتأمين نصف الكرة الغربي.

وأشار ديلي بيست -في تقرير لمحررته لورا إسبوزيتو- إلى أن هذا الاهتمام ينبع من قلق ترامب العميق بشأن ما يصفه بـ"ضعف الدفاعات الكندية" في القطب الشمالي، مما قد يفتح الباب أمام تغلغل خصوم الولايات المتحدة، وبالذات روسيا والصين.

ونقل الموقع عن ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض قوله -أول أمس السبت- إن "القانون لا يمنح الدول الحق في الاحتفاظ بأراضيها إذا كانت غير قادرة على الدفاع عنها"، واستخف مساعد ترامب بالحكومة الدانماركية وبجيشها الذي وصفه بالصغير.

وقال إن هذه التطورات في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الجمعة، في إشارة إلى الجهود المبذولة لتعميق العلاقات بين البلدين. وأصبح كارني أول زعيم كندي يزور الصين منذ عام 2017.

وحدد التقرير في ما يلي أبرز النقاط التي يقدمها مساعدو ترامب كدوافع يرونها منطقية للاستحواذ على كندا:

أولا، ثغرة القطب الشمالي : يرى ترامب أن الحدود الشمالية لكندا تمثل ثغرة أمنية "غير مقبولة" في مواجهة التهديدات الحديثة.

: يرى ترامب أن الحدود الشمالية لكندا تمثل ثغرة أمنية "غير مقبولة" في مواجهة التهديدات الحديثة. ثانيا، التحرك العسكري واللوجستي : هناك مقترحات داخل إدارة ترامب لزيادة الدوريات البحرية الأميركية وشراء كاسحات جليد إضافية للعمل في المياه الكندية أو حولها. ونقل الموقع -في هذا الصدد- تصريحا لمسؤول أميركي لشبكة "إن بي سي" قال فيه: "في نهاية المطاف، الهدف من هذا هو منع روسيا والصين من تعزيز وجودهما في القطب الشمالي".

: هناك مقترحات داخل إدارة ترامب لزيادة الدوريات البحرية الأميركية وشراء كاسحات جليد إضافية للعمل في المياه الكندية أو حولها. ونقل الموقع -في هذا الصدد- تصريحا لمسؤول أميركي لشبكة "إن بي سي" قال فيه: "في نهاية المطاف، الهدف من هذا هو منع روسيا والصين من تعزيز وجودهما في القطب الشمالي". ثالثا، الربط بين كندا وغرينلاند : يرى مساعدو ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند سيعزز أمن المنطقة بالكامل، بما في ذلك كندا.

: يرى مساعدو ترامب أن الاستحواذ على غرينلاند سيعزز أمن المنطقة بالكامل، بما في ذلك كندا. رابعا، منطق "القدرة على الدفاع": يتبنى البيت الأبيض خطابا مثيرا للجدل مفاده أن الدول التي لا تستطيع الدفاع عن أراضيها أو تحسينها لا تملك حق السيادة الكاملة عليها، وهو منطق استُخدم لتبرير الضغط على الدانمارك بشأن غرينلاند والآن على كندا.

إعلان

وتعتبر كندا بمساحتها البالغة 3.85 ملايين ميل مربع وعدد سكان يبلغ 40 مليون نسمة، وتعد كندا أكبر هدف في قائمة ترامب المتزايدة للاستيلاء المحتمل على الأراضي.

وقال موقع " ديلي بيست" إنه تواصل مع البيت الأبيض وممثلي كارني للحصول على تعليق، لكن دون جدوى حتى الآن.