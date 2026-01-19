بأكبر مشاركة في تاريخه.. انطلاق فعاليات معرض ديمدكس 2026 بالدوحة

الدوحة- انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير/كانون الثاني الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويحمل معرض ومؤتمر ديمدكس 2026 شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع.. استثمار الفرص لبناء غد آمن"، وتنظمه وتستضيفه القوات المسلحة القطرية، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القائد العام للقوات المسلحة القطرية الذي افتتح أعمال النسخة الحالية.

وتُعد النسخة التاسعة من "ديمدكس" الأكبر على الإطلاق والأوسع منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2008، حيث تشهد مشاركة واسعة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب حضور قياسي للوفود الرسمية وكبار الشخصيات. ويشكل هذا الحجم من المشاركة فرصة سانحة للمشاركين والعارضين للاستفادة، سواء من خلال تعزيز القدرات الدفاعية أو عبر الفرص التجارية ونمو الأعمال والاستثمارات.

وتتزايد أهمية المعرض والمؤتمر في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعديد من مناطق العالم، حيث يمثل الشعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن" انعكاسا لمدى أهمية الصناعات الدفاعية في تحقيق الأمن والاستقرار.

أهمية المعارض الدفاعية عالميا

ويأتي "ديمدكس 2026" لتلبية التطلعات السابقة من خلال ما يقدمه من ابتكارات دفاعية شاملة، خاصة البحرية منها، والأنظمة الداعمة التي تسهم بفعالية في تزويد القوات المسلحة بما تحتاجه للقيام بمهامها وحماية أمنها وسيادتها.

ولذلك أكد قائد القوات البحرية الأميرية القطرية اللواء الركن (بحري) عبد الله حسن السليطي، في تصريحاته خلال حفل الافتتاح، على الدور المحوري الذي تلعبه المعارض الدفاعية في المشهد العالمي.

وأشار إلى أن المعرض يشكل ملتقى للقيادات العسكرية والأكاديميين والخبراء لمناقشة القضايا والمستجدات التي تُعنى بالدفاع والأمن البحري.

وأوضح قائد القوات البحرية الأميرية القطرية أن "ديمدكس" يعكس رؤية دولة قطر في الاعتماد على الدفاع كوسيلة ناجعة لإيجاد حلول لمختلف الأزمات والصراعات، وتعزيز مفهوم التعاون المشترك بين الدول. وأضاف أن الحدث يمثل فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها الشركات المشاركة.

فعاليات مصاحبة

ويواصل "ديمدكس" في نسخته الحالية توسعته ليشمل المزيد من قطاعات الدفاع والأمن، كما يصاحبه عدد من الفعاليات التي تبحث في أحدث التحديات الأمنية والدفاعية وتطرح سبل الحلول الملائمة للتعامل معها.

ومن أبرز هذه الفعاليات، مؤتمر قادة القوات البحرية في الشرق الأوسط (MENC)، الذي يُعقد بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، تحت عنوان "الدفاع البحري وتحديات الأمن البحري". ويُعد هذا المؤتمر منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة القضايا المحورية التي تؤثر في استقرار العالم اليوم، حسب ما قاله رئيس اللجنة الدائمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري، في موقع "ديمدكس" الإلكتروني.

وأشار الأنصاري إلى أن تمديد مدة المعرض إلى 4 أيام جاء استجابة لمتطلبات الشركات المحلية والعالمية المشاركة، لمنحها الفرصة الكافية للتواصل مع الزوار وصناع القرار والوفود لعقد الصفقات والاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

وأضاف رئيس اللجنة الدائمة لمعرض ومؤتمر ديمدكس أن فعالية عرض السفن الحربية الزائرة من البحريات العالمية مستمرة في ميناء حمد، مما يتيح للعارضين والزوار فرصة لاكتشاف أحدث السفن الحربية والالتقاء بأطقمها المتخصصة، حسب تصريحاته.

"ديمدكس" منصة عالمية رائدة

ويُعد "ديمدكس 2026" من أهم الفعاليات الرائدة في قطاع الأمن والدفاع العالمي، حيث يجمع مجددا صُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم على مدى 4 أيام.

ويوفر المعرض فرصة تجارية للعارضين لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية المتطورة في مجال الدفاع والأمن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية وإتاحة فرص التواصل رفيع المستوى بين الحكومات والشركات.

ويشكل الحدث منصة للحوار العميق حول القضايا الدفاعية والأمنية المحورية التي تؤثر في استقرار العالم اليوم.