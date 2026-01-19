مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحاولات للاستيلاء على أراضٍ بالقدس

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما حاول آخرون الاستيلاء على أراضٍ تعود لفلسطينيين في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس إن 476 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية من المسجد، قرب مصلى باب الرحمة.

وفي السياق، سلّمت سلطات الاحتلال شابا مقدسيا قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابلا للتجديد، كما أصدرت قرارا بإبعاد ناشط مقدسي عن المسجد لمدة 6 أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت قرابة 100 أسير محرر، الخميس الماضي، وحققت معهم ميدانيا لساعات، وأبلغتهم بالمثول أمام المحققين مرة أخرى بنية تسليمهم أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى قبيل حلول الشهر الفضيل.

الاستيلاء على قطعة أرض

ميدانيا، اقتحم عشرات المستعمرين، برفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرئيه كينغ، اليوم، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، في محاولة للاستيلاء على قطعة أرض تقع في الجهة الغربية من القرية.

وقال رئيس مجلس قروي بيت إكسا مراد زايد إن المستعمرين اقتحموا منطقتي رأس فريج وكروم الغرابة، وحاولوا الاستيلاء على أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين من القرية، عبر نصب أسلاك شائكة حولها بهدف مصادرتها.

وأضاف زايد أن أهالي القرية تصدوا للمحاولة ومنعوا المستعمرين من استكمال أعمالهم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي وصلت إلى المكان، وأخلت المستعمرين شكليا، ثم أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وأشار إلى أن هذه المحاولة تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف أراضي بيت إكسا المعزولة، والمحاطة بمستعمرة مفسيرت تسيون المقامة على أراضي القرية وقرية قالونيا المهجرة.

إعلان

وتعاني قرية بيت إكسا من إجراءات احتلالية مشددة، أبرزها الحاجز العسكري الوحيد الذي يتحكم بمداخلها، إلى جانب القيود المشددة على البناء والوصول إلى الأراضي الزراعية، ما يفاقم معاناة السكان ويهدد وجودهم على أرضهم.

كما واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، إذ شرعت -وفقا لمحافظة القدس- باستبدال منشآت عسكرية وبوابات حديدية على حاجز حزما الجنوبي شمال شرق المدينة.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال حي البستان في سلوان جنوب المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحامات طالت مخيم شعفاط شمال القدس.