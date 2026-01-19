الخنبشي يكشف عن انتهاكات في حضرموت ويتهم مجموعات موالية للزبيدي

اتهم عضو المجلس الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي مجموعات مسلحة موالية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل وخطف وتهجير وسطو وتخريب لمقرات وممتلكات الدولة في المحافظة.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمدينة المكلا، اليوم الاثنين، أن هذه المجموعات اجتاحت حضرموت في الفترة القصيرة الماضية، لكنّ القوات الحكومية بدعم من السعودية تمكّنت من إعادة الأمور إلى نصابها وفرض الأمن.

وقال الخنبشي إن "حضرموت كانت فاتحة خير لكافة المحافظات الجنوبية التي تستنشق اليوم هواء التحرر من تسلّط الزبيدي وهيمنة الوصاية الإماراتية، التي استغلت عباءة تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تحقيق أجندات خاصة لا تخدم قضية الجنوب".

وأشار الخنبشي إلى أنهم وجدوا في قاعدة مطار الريان بالمكلا تجهيزات "مشبوهة ومستغربة من الأشراك والمتفجرات والزنازين تحت الأرض والسجون السرية والمخطوفين والمعذبين والمخفيين قسرا".

ولفت إلى أنه "تم العثور على كميات من المتفجرات والأشراك الخداعية في معسكر مطار الريان، تم تحضير بعضها لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات ضد مدنيين".

وأضاف أن "العدالة ستأخذ مجراها والقانون سيُطبّق مع تقديم كل أشكال الدعم القانوني والصحي والنفسي للضحايا وأهاليهم".

وتابع: "ستُتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة مرتبكي الانتهاكات سواء الزبيدي أو الإمارات وعناصرها ومسؤوليها والعاملين معهم، ممن يثبت تورط في هذه الانتهاكات بما يضمن حق الدولة في عدم السماح لأي جهة أو فرد من الإفلات من العقاب، وحق الضحايا وأهاليهم في تطبيق العدالة والتعويض العادل وجبر الضرر".

وبثت قناة اليمنية الفضائية الرسمية مشاهد مصورة لما قالت إنها متفجرات وأدوات اغتيالات عُثر عليها في مطار الريان بحضرموت، وجرى استعراضها في المؤتمر الصحفي.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي شهدت مناطق شرق وجنوب اليمن مواجهات عسكرية بعدما شنّت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب هجوما على محافظتي حضرموت والمهرة وسيطرت عليهما، قبل أن تتمكّن القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة عليهما مطلع الشهر الجاري.