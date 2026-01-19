الجزيرة ترصد فرحة السوريين بالرقة بعد وقف إطلاق النار

خرج سكان مدينة الرقة، شمال شرقي سوريا، إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم الكبيرة بفرض سيطرة الحكومة على المدينة.

وأعرب العديد من سكان المدينة الذين التقتهم الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، عند دوار النعيم عن سعادتهم الغامرة بتحرير المدينة من قوات "قسد"، بعدما قاسوا الويلات خلال سيطرتها على المدينة.

وقال أهالي المدينة إن قسد كانت تمنعهم من رفع العلم السوري أو استخدام صورته على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروى عدد من السكان تجارب مأساوية مروا بها خلال سيطرة "قسد" على المدينة وتعرض الكثير منهم للظلم والسجن، بزعم الانتماء للجيش السوري أو "تنظيم الدولة".

روايات كثيرة أجمعت على انتشار المخدرات والسرقة خلال سيطرة "قسد" على المدينة، بحماية منها وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الأمور.

وقال الأهالي إن ملف المعتقلين والسجون هو الملف الأهم الذي يتعين على السلطات البدء به، لمعرفة مصير الكثير من المفقودين الذين مرت سنوات على اختفائهم. كما طالبوا السلطات بتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن في المدينة بعد سنوات الرعب التي كانوا يعيشونها.

وأعلنت الرئاسة السورية، أمس الأحد، توقيع اتفاق مع "قسد" ينص على وقف إطلاق النار وتسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا إلى الحكومة السورية فورا.

كما ينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية التابعة لتنظيم "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، في حين سيتم دمج أفرادها في وزارة الدفاع. ويتضمن الاتفاق أيضا نقل السيطرة على جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى الحكومة في دمشق.

ويأتي الاتفاق بعد عملية عسكرية للجيش السوري ردا على خروق قسد المتكررة لاتفاقات سابقة وعدم التزامه بتطبيق بنودها المُوقعة قبل 10 أشهر.

وتمكن الجيش خلال العملية من استعادة مناطق واسعة في شرق وشمال شرق سوريا.