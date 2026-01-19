الإمارات والهند نحو "شراكة إستراتيجية دفاعية"

وقّعت الإمارات والهند، اليوم الاثنين، خطاب نوايا لشراكة إستراتيجية في المجال الدفاعي بين البلدين وذلك خلال زيارة لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعاصمة الهندية نيودلهي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين وتطويره، وذلك في إطار زيارة عمل للرئيس الإماراتي إلى الهند.

وأوضحت الوكالة أن أحد خطابات النوايا بين الإمارات والهند يتعلق بـ"الشراكة الإستراتيجية في المجال الدفاعي"، دون أن تنشر المزيد من التفاصيل.

ووقّع خطاب النوايا بشأن الشراكة الدفاعية عن الجانب الإماراتي وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعن الجانب الهندي وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار.

تصريح هندي

وقال وزير الخارجية الهندي إن توقيع خطاب النوايا مع الإمارات لا يعني بالضرورة انخراط الهند في الصراعات الإقليمية.

من جانبه، رحب الكاتب السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله بتوقيع الإمارات والهند خطاب نوايا بشأن شراكة دفاعية، وقال "ضربة معلم. الإمارات والهند يوقّعان اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وسيعملان في مشاريع متقدمة في المجال النووي".

ويأتي الإعلان عن خطاب النوايا بين البلدين في أعقاب إعلان إسلام آباد عن إعداد مسودة اتفاق دفاعي ثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا.

وإلى جانب مجال الدفاع، وقّعت أبو ظبي ونيولهي أيضا صفقة قيمتها 3 مليارات دولار لشراء نيودلهي الغاز الطبيعي المسال من الإمارات لمدة 10 سنوات.

واتفق الطرفان على رفع حجم التبادل التجاري إلى المثلين ليبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2032.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد ومودي تبادل خطاب نوايا بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الهندي لتعزيز واعتماد أنشطة الفضاء لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تمكين وتطوير صناعة الفضاء.