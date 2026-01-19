حماس تحذر من تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من تدهور خطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، متهمة سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب الممنهج وسياسات تنكيل لاإنسانية، في وقت تتواصل فيه حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن المشاهد التي يبثها الإعلام الإسرائيلي عن ممارسات الاحتلال داخل السجون تعكس "صورة من أبشع صور الصَّلَف، والتحدي الوقح للإنسانية برمّتها، وللقوانين والمعاهدات الدولية"، مؤكدة أن ما يتعرض له الأسرى "لم يعد مجرد انتهاكات، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان".

وأضافت أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز 9300 أسير، بينهم آلاف المعتقلين إداريا بدون تهمة أو محاكمة.

وأشارت الحركة إلى أن الأسرى يواجهون أوضاعا قاسية تشمل القمع الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمّد والحرمان من الزيارات، إضافة إلى سياسات التضييق والتجويع، محذرة من أن هذه الإجراءات "تهدد حياتهم وصحتهم وتعمّق معاناتهم اليومية".

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج من "مربع الصمت"، والتحرك العاجل لوقف ما وصفتها بالجرائم الوحشية، ومحاسبة قادة الاحتلال وإلزامهم باحترام اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، والسماح للهيئات الدولية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى دون قيود.

كما دعت الهيئات والمنظمات والفعاليات العربية والإسلامية والدولية إلى تنظيم حملات تضامن واسعة مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والضغط على مختلف الأطراف من أجل الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم الإنسانية، مع التأكيد أن "الأسرى ليسوا مجرد أرقام، بل إنهم بشر لهم حقوق وحياة وكرامة".

حملة اعتقالات

وفي السياق ذاته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر الاثنين حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، عقب اقتحام وتفتيش منازل المواطنين.

وأوضح المكتب أن الاعتقالات شملت مناطق متعددة، بينها نابلس وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم. وفي نابلس، جرى اعتقال عدد من الشبان قرب حاجز بيت فوريك ومحيط مخيم بلاطة وبلدة كفر قليل.

كذلك، اعتُقل شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في جنين. كما شملت الاعتقالات بلدات عنبتا وعتيل في محافظة طولكرم.

أما في محافظة الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من مدينة الخليل وبلدات سعير والشيوخ، بينهم 3 أطفال، أحدهم يبلغ من العمر 13 عاما. كما شهدت محافظة بيت لحم اعتقالات طالت مواطنين من بلدات العبيدية والمعصرة وواد رحال.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن استمرار حملات الاعتقال، لا سيما بحق الأطفال، يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة القمع الجماعي، ويشكّل انتهاكا واضحا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية التي تكفل حماية المدنيين، وخاصة القاصرين.