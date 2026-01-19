أخبار|إيران

إسرائيل ترفع مستوى جاهزية الجيش وتستدعي قوات الاحتياط

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - APRIL 17: Israeli soldiers stand near an Iron Dome battery near the border with the Gaza Strip on April 17, 2024 in Southern Israel. Israel's allies, including the UK and US, have urged the country to avoid escalation of conflict with Iran after it launched hundreds of missiles and drones at Israel over the weekend. Meanwhile, foreign mediators in the conflict continue to push for a ceasefire in the war in Gaza and an increase in distribution of humanitarian aid there.(Photo by Amir Levy/Getty Images)
استعدادات الجيش الإسرائيلي تشمل استدعاء قوات الاحتياط ونشر منظومات دفاعية (غيتي)
Published On 19/1/2026
آخر تحديث: 20/1/2026 00:29 (توقيت مكة)

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إن استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة مع إيران لا تزال متواصلة، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واحتمالات تطور الوضع جراء أي هجوم أميركي على طهران.

وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الاثنين، أن هذه الاستعدادات تشمل استدعاء قوات الاحتياط ونشر منظومات دفاعية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى اللحظة.

وأضافت يسرائيل هيوم أنه في المؤسسة الأمنية، ولا سيما في سلاح الجو الإسرائيلي، يجري العمل على مدار الساعة لتعزيز القدرات الدفاعية، والتحضير لخيارات الرد في حال إقدام إيران على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن إسرائيل تصبح أكثر جاهزية يوما بعد يوم لاعتراض الصواريخ، بفعل تعبئة الاحتياط وتحسين توزيع منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب إجراءات إضافية لا يمكن الكشف عنها.

الاستعداد لحرب مفاجئة

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير المعروف هل سيختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف مهاجمة إيران أم لا.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع الاستعدادات الدفاعية، يحتفظ بقدرات هجومية واسعة النطاق.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن زامير قوله أثناء زيارته لقيادة الجبهة الداخلية، "إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتفعيل قدرات هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بدولة إسرائيل".

وأشار رئيس الأركان إلى أن الدروس المستخلصة من العملية التي نفذت في يونيو/حزيران الماضي قد جرى استيعابها، وأن الجيش يستعد كذلك لاحتمال اندلاع حرب مفاجئة.

صورة 3 جرى نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية في عدة مناطق داخل إسرائيل تحسبا من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. تصوير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عممها للاستعمال الحر لوسائل الإعلام
نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية في عدة مناطق داخل إسرائيل (الجيش الإسرائيلي)

وتأتي الاستعدادات الجاريةحسب التقديرات الإسرائيلية- عقب تصاعد القلق لدى القيادة الأمنية في الأشهر الأخيرة من تطور برنامج الصواريخ الإيراني، واحتمال عودة طهران إلى برنامجها النووي، وهي قضايا طرحت خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب قبل أسابيع.

وتقدّر إسرائيل أن حالة التوتر قد تستمر من عدة أيام إلى بضعة أسابيع، في ظل اكتمال انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وبقاء جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة، بما فيها الهجوم أو الاحتواء الدبلوماسي.

وكانت إسرائيل قد شنت حربا على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي، استمرت 12 يوما، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا، بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان، وعلماء نوويون بارزون، وردت عليها إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

المصدر: يسرائيل هيوم

