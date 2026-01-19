إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة قرب بيت لحم لقطع التواصل الفلسطيني

دشنت إسرائيل اليوم الاثنين مستوطنة جديدة تحمل اسم "ياتسيف" قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بالمنطقة.

وأظهر مقطع فيديو بثه صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك وهما يقصان شريط المستوطنة الجديدة، بعد شهر ونصف من قرار الحكومة بالموافقة على سلسلة من المستوطنات.

وقال موقع "سروغيم" المقرب من اليمين الإسرائيلي إن "هذه المستوطنة تشكل امتدادا إستراتيجيا بين هار حوما، وهي مستوطنة إسرائيلية جنوب غرب القدس، وتكوَع، وهي مستوطنة جنوب شرق بيت لحم، بالقرب من بلدة بيت ساحور الفلسطينية، شرق بيت لحم".

ومن جانبه، أفاد موقع "كيبا" الإسرائيلي اليميني أن مستوطنة "ياتسيف" تعد أقرب نقطة يهودية من بيت لحم، وستنشئ تواصلا جغرافيا مباشرا بين الجزء الشرقي من كتلة غوش عتصيون الاستيطانية والقدس.

وقال الموقع إن "مستوطنة ياتسيف أنشئت في موقع إستراتيجي فريد بالقرب من بيت لحم، وهي أقرب مستوطنة يهودية إلى المدينة حتى الآن، مما يسهم في خلق تواصل مستمر بين شرق غوش عتصيون والقدس، ويعزز استمرارية الاستيطان والأمن في المنطقة".

ويأتي إنشاء هذه المستوطنة ضمن قرار المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي وافق قبل نحو شهر ونصف على تنظيم وإعلان المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتعيش في هذه المستوطنات اليوم عشر عائلات، حسب موقع كيبا.

وقال سموتريتش في الحفل الذي أقيم بالمناسبة "إن وضع حجر الأساس خطوة صهيونية وإستراتيجية وسياسية من أعلى المستويات، ووفقا للسياسة التي أقودها، فإننا نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية ونعزز سيطرة اليهود على الأرض، ونعمق استمرارية الاستيطان والأمن".

إعلان

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في خطة تشمل توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة، ومن شأنها تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وقد جاء ذلك في ظل انتقادات دولية متصاعدة لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تعد مخالفة للقانون الدولي، ووسط تحذيرات من تداعياتها على فرص الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.