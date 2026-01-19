أولها جبل حديد.. بدء إخراج المعسكرات من عدن

بدأ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تنفيذ خطة نقل المعسكرات إلى خارج المدينة، حيث جرى إخلاء معسكر جبل حديد من قوات الجيش والأسلحة والذخيرة، وتسليمه لقوة حماية المنشآت، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ونقلت الوكالة عن أركان حرب الفرقة الثالثة عمالقة، العميد أبو خالد التركي، قوله إن إخلاء معسكر جبل حديد يمثل المرحلة الأولى من الخطة التي تم إقرارها لإنهاء المظاهر المسلحة في عدن، بإشراف من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وأكد أن الخطة تهدف إلى تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بمهامها في تعزيز أمن واستقرار المحافظة.

من جهته ذكر أركان عمليات حماية المنشآت، العقيد كمال الكلدي، أن قوة أمنية تسلمت المعسكر وستعمل على تعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية، تحت إدارة وإشراف السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية، إن عملية إعادة تموضع القوات العسكرية خارج مدينة عدن انطلقت ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الطابع المدني، مشيرا إلى أن قوات العمالقة سلمت معسكر جبل حديد لقوات أمن المنشآت إيذانا ببدء التنفيذ الميداني لعملية إعادة انتشار الوحدات العسكرية خارج النطاق الحضري.

وأمس الأحد قال مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، إن عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، تهدف إلى تحويل مواقعها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأوضح خلال لقائه بعدن، عددا من الصحفيين، أن التنفيذ سيتم وفق خطة زمنية محددة على 3 مراحل، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين، مؤكدا أن تأمين المدينة سيتولاه جهاز أمني محلي سيتم دعمه بآليات ومعدات خاصة تعكس الطابع المدني والحضاري للعاصمة المؤقتة.

ومنذ 2015، شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية إنشاء العديد من التشكيلات المسلحة غالبيتها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فقد نفوذه العسكري مؤخرا عقب سيطرة القوات الحكومية، بدعم سعودي، على هذه المناطق.