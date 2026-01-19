ألمانيا تعلن تأجيل زيارة الشرع بطلب من الجانب السوري

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية تأجيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين، والتي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء، من قِبَل الجانب السوري.

وجاء تأجيل الزيارة عقب إعلان الشرع أمس الأحد التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع قائد قسد مظلوم عبدي، بعدما تقدمت القوات الحكومية في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها خلال اليومين الماضيين.

وقال الشرع إن "سوء الأحوال الجوية" حال دون زيارة عبدي إلى دمشق أمس الأحد، وإنه سيقوم بذلك اليوم الاثنين.

وكان من المرجح أن تركز الزيارة الأولى للشرع إلى ألمانيا منذ توليه السلطة، على جهود برلين لرفع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقد لجأ نحو مليون سوري إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، ووصل الكثير منهم في الفترة بين عامي 2015 و2016 هربا من الحرب في بلادهم.

وكان من المقرر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة المستشار الألماني فريديريش ميرتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير إلى ​جانب ‌عقد محادثات مع قادة أعمال ألمانيين.

وسبق لمتحدث باسم الحكومة الألمانية أن أكد أنّ برلين "منفتحة على تعميق (العلاقات) وبداية جديدة مع الحكومة السورية الجديدة".

وقام الرئيس الشرع بزيارات خارجية متكررة منذ توليه السلطة قبل نحو عام شملت دولا في المنطقة والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل.